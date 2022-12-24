藝術結合品德教育 僑泰高中公益走廊揭幕

僑泰高中昨校慶，結合品德教育與藝術創作的「公益走廊」由學務主任葉筱楓、教務主任陳宏駿、家長會長賴富源、大里家長會長協會總會長何得誌暨各校會長共同揭幕啟用，與會貴賓對公益走廊學生的創意與巧思驚呼連連。

校方說，公益走廊的背景插畫以「海底世界」寬闊與兼容為設計理念，融入校園社團、學生活動等青春元素，呼應學生熱心公益的精神。董事長蔡玉堂、校長温順德的Q版圖像也出現在插畫中，生動又逗趣。走廊看板紀錄學生志工活動及善行，盼全校學生能見賢思齊，促進社會善良風氣。

背景插畫由廣設科學生簡晨玉、黃立傑、李翌華及多媒科學生馮秭葳等4人操刀，負責構圖的簡晨玉說，靈感來自傑出校友許廷瑞的「僑泰50號超級戰艦」銅雕，以鯨魚承載希望，期許同學效法走廊中的善行義舉。

協助繪製的馮秭葳也說，要在短時間內完成作品難免有壓力，但很開心能參與這麼有意義的事，製作團隊也在插圖中蘊藏一些和校園生活有關的小彩蛋，希望同學能從中找到一些驚喜。

廣設科主任翁如儀說，科內學生為公益走廊的設計付出許多心血，希望師長和同學們經過這道美麗的走廊時，能停停下腳步，除感受走廊帶來的藝術氛圍，也關心看板上登載的公益事蹟，一起投入志工活動，為社會帶來更多溫暖。