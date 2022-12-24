彰化百年老校4班變1班 王惠美稱沒效法人瑞校友才這樣
彰化縣二水鄉源泉國小今天慶祝創校一百周年，桃李滿天下，數以百名校友返校唱校歌、享用校慶生日蛋糕，最高齡校友鄭金榜106歲，生育7女2男，縣長王惠美豎起大拇指稱讚說，如果國民都能效法鄭金榜，台灣就不會少子化。
源泉國小小朋友跳舞慶豐收。祝賀學校百歲生日快樂，接著吹陶笛演奏校歌，全體校友和師生跟著唱，壓軸好戲是切生日蛋糕，邀請百歲校友鄭金榜
縣長王惠美、校長謝添裕、家長會長蔡運智邀請鄭金榜，和縣政顧問許森洋、陳昭麟及各級民意代表、地方仕紳，在「生日快樂」歌聲中切蛋糕，因源泉國小現有16名教職員、94名學童，人數不算多，「縣長媽媽」王惠美送杯子蛋糕給每一名學童共同分享喜悅。
王惠美跟鄭金榜閒話家常，問有多少兒女？鄭金榜回答「7女2子」。王惠美又問100年前他讀源泉國小時，全校有幾班？鄭金榜回答「4班」。王惠美豎起大拇指對鄭金榜子嗣綿衍稱讚有加，又說如果國人都像鄭金榜這樣都生很多名子女，台灣就不會少子化，源泉國小現在不至於剩下一班。
王惠美說，源泉國小學校人數雖不多，但在歷任校長及老師的努力經營下，培養出許多傑出校友，在各行各業頭角崢嶸，現在源泉國小學童都能多元學習，人人有多項才藝，允文允武，108至110學年度，連續3年榮獲彰化縣學生舞蹈比賽民俗舞團體乙組第3名、全縣110年國小籃球運動聯賽5年級男生乙組第2名、4年級男生組第4名，111年國小籃球運動聯賽5年級男生乙組第3名。
源泉國小校長謝添裕感謝縣府，爭取教育部體育署補助修繕經費450萬元，縣府配合款50萬元，共計500萬元整修運動場、兒童遊戲場，去年啟用，來到源泉國小的訪客都明顯感受整體環境變得耳目一新，更加漂亮，而今天百周年校慶有很多活動和攤位可讓來賓、校友看見源泉的蛻變。
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