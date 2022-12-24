義竹國中60周年校慶 翁章梁返鄉捐50萬選舉補助款回饋母校

嘉義縣長翁章梁上午回母校義竹國中參加60周年校慶暨PU跑道落成啟用，並捐50萬選舉補助款回饋母校做獎助學金。

縣選委會核算，翁章梁可獲515萬3310元選票補貼；翁章梁說，這次連任選舉補助款除每票10元，回繳民進黨中央黨部，其餘所得約350萬全數捐出，分別捐給母校義竹國中50萬，義竹國小、永慶高中、竹崎高中、嘉義縣百工利他修繕協會、聖馬中埔隆興多功能長照服務園區、社會局仁愛基金等單位，讓選舉補助款取之社會，用之社會。

翁章梁說，自己以第10屆義竹國中校友回母校，與教職員及學弟妹一起慶祝60周年校慶。投資學習環境、強化教師教學及優化學生學習是嘉義縣三大教育行動綱領，希望師長陪伴孩子，引導學弟妹快樂成長。