義竹國中60周年校慶 翁章梁返鄉捐50萬選舉補助款回饋母校
嘉義縣長翁章梁上午回母校義竹國中參加60周年校慶暨PU跑道落成啟用，並捐50萬選舉補助款回饋母校做獎助學金。
縣選委會核算，翁章梁可獲515萬3310元選票補貼；翁章梁說，這次連任選舉補助款除每票10元，回繳民進黨中央黨部，其餘所得約350萬全數捐出，分別捐給母校義竹國中50萬，義竹國小、永慶高中、竹崎高中、嘉義縣百工利他修繕協會、聖馬中埔隆興多功能長照服務園區、社會局仁愛基金等單位，讓選舉補助款取之社會，用之社會。
翁章梁說，自己以第10屆義竹國中校友回母校，與教職員及學弟妹一起慶祝60周年校慶。投資學習環境、強化教師教學及優化學生學習是嘉義縣三大教育行動綱領，希望師長陪伴孩子，引導學弟妹快樂成長。
今年1月中央核定補助735萬元，讓義竹國中運動操場重新整建，由建築師呂罡銘事務所設計監造、興毅營造公司承攬施工，6月動工，上午舉行啟用典禮，跑道主體鋪設13mm全密式PU跑道面層，採無毒環保材質，讓師生感受舒適感，跑道啟用前，學校原有戶外光電球場、活動中心建置完善，期盼多元運動場域及安全優質PU跑道，讓師生開心使用，校友和社區民眾也能於此快走或慢跑。
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