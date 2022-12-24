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台東高中原民藝能班學生等了13年 終於有原民風新家

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東高級中學今舉行「原住民多功能教學學習中心」落成啟用，未來提供師生更充足的教學空間，加強扎根及推廣原住民族文化。記者尤聰光／攝影
國立台東高級中學今舉行「原住民多功能教學學習中心」落成啟用，未來提供師生更充足的教學空間，加強扎根及推廣原住民族文化。記者尤聰光／攝影

國立台東高級中學今舉行「原住民多功能教學學習中心」落成啟用，未來提供師生更充足的教學空間，加強扎根及推廣原住民族文化。校長蔡美瑤說，東中原住民藝能班成立至今10餘年，終於有屬於自己的學習及展示場域，未來學生可傳承及發揚。

蔡美瑤說，學校自2009年成立原住民藝能班後，招收台東地區原住民學生，歷年來無論傳統工藝、音樂及舞蹈都有優異表現，但礙於校舍空間不足，缺乏專門教室供學生實作學習，作品及樂舞發展受限，因而爭取資源興建原住民多功能教學學習中心。

今天落成啟用，包括國教署簡任視察卓宋、立法委員劉櫂豪、法務部政務次長陳明堂等多位貴賓蒞臨，在蔡美瑤主持下，一同參與原民祈福及剪綵揭牌儀式，會場中亦有許校友、師生及社區民眾，一同見證原住民多功能教學學習中心的落成時刻。

新建之原住民多功能教學學習中心占地8百餘坪，主體建築配合地形設計導風入口，外觀為鋼構斜頂及參照部落聚會所形式設計，採粗曠原始水泥粉光、洗石子作為立面表情，內部有專業實作教室、展演場、運動訓練、社團活動，空間兼具創生、文化產業多元展示功能，創造優質學習環境。

此外，主建物外部豎立12座融入各族群圖騰意象的浮雕泥塑，圖騰柱擷取原民故事流動且交織的元素，彰顯原民生命力，當晨光灑落、夕陽餘暉、日月交替時，「太陽」、「祖靈之眼」俯視守護東中學子，期許未來東中子弟均能在此綻放青春、追求夢想。

台東高中原住民藝能班成立至今10餘年，歷年來無論傳統工藝、音樂及舞蹈都有優異表現。記者尤聰光／攝影
台東高中原住民藝能班成立至今10餘年，歷年來無論傳統工藝、音樂及舞蹈都有優異表現。記者尤聰光／攝影

原住民 台東

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