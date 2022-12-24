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新北永和國小百年校慶 市府承諾21億元改建校舍

中央社／ 新北24日電
新北市永和國小。聯合報系資料照
新北市永和國小。聯合報系資料照

新北市永和國小今天歡慶100歲生日，邀請三代同堂校友及總統教育獎傑出校友視障鋼琴家吳承澐一同出席校慶生日禮讚；市長侯友宜也送上祝福，並承諾將斥資21億元改建老舊校舍。

新北市永和區永和國小創立於民國11年，前身為日本人創辦的漳和公校溪洲分教場，是永和歷史最悠久的學校，現任校長是今年8月接任的莊朝欽。

校方今天以「百歲永和，傳承百穗」為主題，舉行百年校慶，特別邀教育局長張明文、三代同堂校友及曾獲總統教育獎視障鋼琴家吳承澐、地方賢達、社區民眾等，與全校親師生一起慶生。還表揚資深優良教師、模範生、傑出校友、樂齡志工。

市長侯友宜親自到校送上祝福，並與學生共切生日蛋糕，他同時承諾市府將斥資新台幣21億元改建及翻修永和國小老舊校舍，讓學生有更優質安心的學習場域。

侯友宜稱讚永和國小推動客語教學卓著，擁有本土語言專業師資，近年榮獲本土語文影音創意說唱讚客語特優，獲客語結合校訂課程計畫優良方案特優；在音樂表現上也優秀，融入學生的課程與生活，奠定適性發展與終身學習的基礎。

校長莊朝欽表示，感謝歷任校長、所有老師、家長及校友的貢獻付出，校內現有100班，共2500名學生，預計2024年起分2階段8年，改建教學大樓、綜合多功能大樓；同時，增建315個車位的地下停車場，讓學生校園更安全，學習環境不受干擾；校園空間也將開放提供社區使用，符合社區民眾需求。

永和

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