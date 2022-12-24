候選人要求設校園性專區 台大性平會盼修法設審查機制

國立台灣大學今年5月舉行性別平等委員會學生委員選舉，登記參選性平會候選人共10名，其中4位候選人政見引發爭議，包括「圖書館訂閱色情網站」、「設立校園草皮性專區」等。台大今天舉行校務會議，並提出性別平等教育委員會設置辦法修正草案，其中第五條盼設置審核、修正機制，若政見違反性平法將不予刊登，但仍可繼續參選。

台大今年5月進行「十合一」選舉，選出各類學生代表，其中包括五席性別平等委員會學生委員。但部分候選人政見引起爭議，如候選人表示將要求圖書館訂閱色情網站、校內草皮設置性專區；或稱要「一拳一個自助餐」、「制裁台女，終結噁男」，也於國會引起朝野立委關注。

台大今天舉行校務會議，盼修正通過「性別平等教育委員會設置辦法」，其中第五條新增規定，學生委員政見若有違反「性別平等教育法」第1條、第2條的疑慮，會經由性平會輪值小組提供建議，候選人需修正後才能刊登政見；若學生委員候選人不配合，則政見將不予刊登，但還是可繼續參選。

此外，第六條也新增，教職員工或校外專家學者、學生違反性平三法，只要經調查屬實且情節重大，則不得聘任為委員。

台大性平會副主委陳明汝表示，性平委員學生候選人政見可以提出自己的意見跟想法，寫什麼都沒關係，但若政見文字涉及性騷擾、違反性平才會請候選人修正，並非直接禁止其競選；若不配合修正也還能繼續參選，只是爭議政見不會對外刊登。

但校務會議學生代表質疑，不該由性平會來訂定辦法，應該交由學生自治方式決定，並認為政見審查不妥。台大性平會最終於校務會議上先撤回該案，表示將與校內法務討論合適性，並與學生會溝通。