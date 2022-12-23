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愛傳遞8年 青山國中小學子送聖誕鞋盒到家扶

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的青山國中小連續八年愛心傳遞，募集學生的愛心鞋盒，送到汐止家扶中心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的青山國中小連續八年愛心傳遞，募集學生的愛心鞋盒，送到汐止家扶中心。 圖／觀天下有線電視提供

聖誕節就快到了，汐止的青山國中小連續八年愛心傳遞，今(23)日在聖誕節前將募集的愛心鞋盒，送到汐止家扶中心，裡頭裝有小朋友需要的文具、口罩等防疫物資，今年還特別準備圖書禮券，希望送給弱勢孩童一份屬於他們的聖誕禮物，感受到滿滿的幸福與溫暖。

青山國中小校長王如杏表示，在平安夜的前一天，青山的親師生再度來到汐止家扶中心，第八年來送耶誕鞋盒，暖冬送關懷，鞋盒裡頭有家扶中心小朋友需要的文具、防疫物資、還有他們日常生活需要的環保餐具、汐止容易下雨需要的雨傘，這些都是親師生滿滿的愛心，這已經是第八年，一棒接一棒接力傳承下去，鼓勵爸爸媽媽帶著小朋友一起來做公益，今年除了物資的勸募之外，還有公益基金的勸募，並且把公益基轉化成圖書禮券，讓小朋友可以採購更多的圖書，透過閱讀增長自己的能力。

基隆家扶中心主任陳美君說，很感謝青山國中小在聖誕節前夕帶來這麼溫馨的鞋盒禮物，長達八年的時間，對於孩子來說每年都是溫暖的期待。

青山國中小學生說，今年多了現金的選項，這次特別轉化成圖書禮券，因為希望家扶中心的小朋友有這些禮券可以買書，增加他們的知識，覺得聖誕鞋盒活動，很有意義。

家扶中心 汐止 禮券 聖誕節

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