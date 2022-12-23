聽新聞
test
0:00 / 0:00

家事教室重獲新生 三芝國小「酷課」教室啟用

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝國小的家事教室重獲新生，嶄新的面貌還有個全新的名稱『酷課cooking教室』，並且也在眾嘉賓見證中，揭牌啟用。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝國小的家事教室重獲新生，嶄新的面貌還有個全新的名稱『酷課cooking教室』，並且也在眾嘉賓見證中，揭牌啟用。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝國小的家事教室老舊不堪使用，安全與學習效率必須要顧及，終於在前任校長李烟長與現任許文勇校長的努力，以及市議員陳偉杰的爭取經費協助之下，家事教室重獲新生，嶄新的面貌還有個全新的名稱『酷課cooking教室』，並且也在眾嘉賓見證中，揭牌啟用。

市議員陳偉杰說，恭喜三芝國小的新教室酷課cooking教室正式啟用，也感謝教育局給予經費的補助，未來希望這間教室能夠搭配三芝國小校務發展規劃課程，提升教室的使用率。

開箱全新的酷課cooking教室，不僅是炊具、排油煙機、瓦斯爐都是全新，一旁也換上大桌面的課桌椅，方便各項課程，學生不論是個別或是團體合作，都擁有大空間活動與應用，還有明亮又新穎的設計風格，讓學生都更喜歡進到酷課教室來上課。

三芝國小校長許文勇表示， 未來在嶄新的酷課教室，新的學習場域，三芝國小將會把永續發展目標SDGs融入各項領域課程，像是食農教育、營養教育、雙語教育等等，更要將SDGs融入具有三芝特色的校本課程，鼓勵孩子們在酷課教室裡自己動手做，藉此將知識轉化成為能力。

議員 陳偉杰 食農教育

延伸閱讀

台灣匹克球公開賽真理大學開打 9國好手齊聚競技

淡水各界攜手做公益 新興國小學童看電影去

竹圍國小學生逐年增加 整修新教室快樂學習

淡水選情膠著 江啟臣陪同陳偉杰市場掃街

相關新聞

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

台北市力行國小團膳業者搞烏龍，日前將上周餿水湯送到一年級某班，有2名學童喝下肚。北市衛生局調查後，發現變質湯品是12月1...

彰化同安國小出現巨型稻草耶誕襪 偏鄉小校裝置藝術有亮點

彰化芬園鄉同安國小是偏遠學校，今年邁入百年，師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，組成同安稻草耶誕樹，搭配去年...

每天爬好漢坡上學 家長盼八里國中遷校至山下

新北市八里國中位於觀音山頭，地處偏遠交通不便，學生更須走10分鐘的好漢坡才能進校，另下課時昏暗家長都不敢讓孩子在校晚自習...

桃園國中小健檢 小胖子變多了

桃園市教育局昨天發布分析110學年度國中小學生健檢最新資料，國小肥胖比率從上學年13.10%攀升至14.25%，國中生也...

清寒生讀書打工每天睡5小時 締造員林高中首位錄取台大醫紀錄

台大「希望入學」放榜，國立員林高中清寒學生黃冠樺如願錄取台大醫學系。今天員中校長楊豪森說，就讀醫學系所費不貲，他保證員中...

愛傳遞8年 青山國中小學子送聖誕鞋盒到家扶

聖誕節就快到了，汐止的青山國中小連續八年愛心傳遞，今(23)日在聖誕節前將募集的愛心鞋盒，送到汐止家扶中心，裡頭裝有小朋友需要的文具、口罩等防疫物資，今年還特別準備圖書禮券，希望送給弱勢孩童一份屬於他們的聖誕禮物，感受到滿滿的幸福與溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。