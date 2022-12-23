家事教室重獲新生 三芝國小「酷課」教室啟用

三芝國小的家事教室老舊不堪使用，安全與學習效率必須要顧及，終於在前任校長李烟長與現任許文勇校長的努力，以及市議員陳偉杰的爭取經費協助之下，家事教室重獲新生，嶄新的面貌還有個全新的名稱『酷課cooking教室』，並且也在眾嘉賓見證中，揭牌啟用。

市議員陳偉杰說，恭喜三芝國小的新教室酷課cooking教室正式啟用，也感謝教育局給予經費的補助，未來希望這間教室能夠搭配三芝國小校務發展規劃課程，提升教室的使用率。

開箱全新的酷課cooking教室，不僅是炊具、排油煙機、瓦斯爐都是全新，一旁也換上大桌面的課桌椅，方便各項課程，學生不論是個別或是團體合作，都擁有大空間活動與應用，還有明亮又新穎的設計風格，讓學生都更喜歡進到酷課教室來上課。

三芝國小校長許文勇表示， 未來在嶄新的酷課教室，新的學習場域，三芝國小將會把永續發展目標SDGs融入各項領域課程，像是食農教育、營養教育、雙語教育等等，更要將SDGs融入具有三芝特色的校本課程，鼓勵孩子們在酷課教室裡自己動手做，藉此將知識轉化成為能力。