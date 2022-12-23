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彰化同安國小出現巨型稻草耶誕襪 偏鄉小校裝置藝術有亮點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化同安國小的稻草耶誕樹今天點燈。圖／同安國小提供
彰化同安國小的稻草耶誕樹今天點燈。圖／同安國小提供

彰化芬園鄉同安國小是偏遠學校，今年邁入百年，師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，組成同安稻草耶誕樹，搭配去年學生創作的大型耶誕襪，擺在操場散發濃濃耶誕氣氛，吸引家長鄉親到校觀賞拍照。

同安國小師生今天耶誕樹點燈，學生也收到家長會和民間團體送的耶誕禮物，同安國小校長施皇羽說，芬園鄉務農人口多，今年特地請芬園農會留下稻草，學生親子稻田裡蒐集稻草，並由學校廚媽以傳統技術指導，師生學習將稻草捆綁成束，配合創客課程以竹子為骨架，組成地元素為主的耶誕樹。

同安國小因鄰近139縣道，假日常有遊客到校散步，學校的裝置藝術格外引人注意，施皇羽說，去年以回收再利用打造超大耶誕襪，蒐集學校落葉與雜草當成填充物，今年稻草耶誕樹加上去年的耶誕襪更加有耶誕味，耶誕樹預計可以放到腐爛，還可回歸自然再利用。

彰化芬園鄉同安國小師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，配合創客課程以竹子為骨架，組成地耶誕樹。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，配合創客課程以竹子為骨架，組成地耶誕樹。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，組成同安稻草耶誕樹。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，組成同安稻草耶誕樹。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，準備搭成耶誕樹。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，準備搭成耶誕樹。圖／同安國小提供

彰化 裝置藝術 農會

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