彰化同安國小出現巨型稻草耶誕襪 偏鄉小校裝置藝術有亮點
彰化芬園鄉同安國小是偏遠學校，今年邁入百年，師生在耶誕節前夕走入收割後的稻田，蒐集廢棄稻草，組成同安稻草耶誕樹，搭配去年學生創作的大型耶誕襪，擺在操場散發濃濃耶誕氣氛，吸引家長鄉親到校觀賞拍照。
同安國小師生今天耶誕樹點燈，學生也收到家長會和民間團體送的耶誕禮物，同安國小校長施皇羽說，芬園鄉務農人口多，今年特地請芬園農會留下稻草，學生親子稻田裡蒐集稻草，並由學校廚媽以傳統技術指導，師生學習將稻草捆綁成束，配合創客課程以竹子為骨架，組成地元素為主的耶誕樹。
同安國小因鄰近139縣道，假日常有遊客到校散步，學校的裝置藝術格外引人注意，施皇羽說，去年以回收再利用打造超大耶誕襪，蒐集學校落葉與雜草當成填充物，今年稻草耶誕樹加上去年的耶誕襪更加有耶誕味，耶誕樹預計可以放到腐爛，還可回歸自然再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言