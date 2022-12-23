彰化偏鄉學童心願禮物收到一箱尿布 許願理由讓師長動容

明天是耶誕夜，彰化縣埔鹽鄉大園國小為迎接佳節，學童一個月前製作和義賣紙相框，今天收到書櫃、圖書和圓夢禮物，有一名中年級小朋友的禮物是一箱尿布，師長問原因，他回答「媽媽生小妹妹，我要送給她。」童心童語像暖流注入每一位來賓心底。

大園國小兩年多前剩下不到40名，列入裁併校名單，現有43名學童，脫離廢校危機，學校舉辦歲末年終感恩系列活動，師生聚在一起分享學習的喜悅，也透過相關活動表達對他人的感謝與祝福，今年延續去年大受好評的「聖誕節班級才藝競賽」，今天學童表演音樂、舞蹈、歌謠、戲劇互比高下，空靈鼓社、直笛社、扯鈴社、兒童律動社的動態成果展演也炒熱活動氣氛。

今年縣府撥給大園國小約15萬充實圖書經費，但現有圖書書櫃亟需擴充，除了大園國小家長會支援，美國媽媽聯誼會也贊助1組擴充雙面矮櫃，每年固定捐贈優良圖書的天心聖德行善功德會今天派員到場頒贈20多名學生孝悌楷模、尊師重道、讀書心得寫作獎學金及關懷經濟弱勢學童就學方案助學金。

「救國團愛．分享聚光計畫圓夢禮物頒贈活動」緊接著上場，11月學童手做紙雕相框作品交給救國團募集認購耶誕心願禮物，今天救國團彰化縣團委會副主任委員施鳳銘帶領團隊送禮，有一名學童收到一箱尿布，引起來賓十分好奇，他說「最近媽媽生妹妹，我要送給妹妹當耶誕禮物，爸爸、媽媽不用買那麼多尿布，可以省錢。」

多名收到小米手表的小朋友說，小表手表有計數功能，他們冬天吃很多東西會發胖，戴小迷手表走路、跑步，每天計數知道自己的運動量，有助控制體重和減重。也有小朋友收到電風扇或電暖扇，其中一名小朋友收到寵物飼養籠，禮物體積較大，開心地說要養倉鼠，「因為倉鼠很可愛」。