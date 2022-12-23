通霄國小120年校慶拍宣傳影片 意外挖到老校友壓箱寶
苗栗縣通霄國小上月間舉辦120年校慶，特地拍攝宣傳影片，沒想到拍訪高齡95歲的老校友溫錦桐時，赫然發現他竟保存1箱壓箱寶，內有卒業證書外，還有他小時念書的許多書課本，共有數十本，相當罕見又珍貴，溫老先生最後還悉數捐贈給學校，作為校史館藏品。
溫錦桐身體相當健朗，耳聰目明，口齒清晰，手腳靈活還能荷鋤下田、騎機車外出，生活自理全都沒問題，還經常拿自己的老農津貼來佈施，為人樂道。他說，其父在日據時代擔任保正（里長），才有機會提供他們5兄弟上學，因他排行老么，這些書課本都是兄長傳留給他讀的，有些已經散裝，他還很珍惜地以毛線縫訂起來，直到小學畢業後，就利用自己自製的鐵皮箱子，保存至今。
通霄國小前身是通霄公學校，溫錦桐是昭和16年卒（畢）業，保存的老教材有國文、算數、地理及課外讀物等，甚至還有當時的農民曆，全都是日據時代台灣總督府文部省印製，距今都快一世紀了，非常少見，更是校史難得的文物。
通霄國小校長彭鴻原表示，今年甫增設的校史館，是該校校本課程研發基地，原本就計畫收藏校友朱銘的木雕、邱錫勳的柏油畫、張鴻基的銅雕及曾煥昇的畫作等大師級作品，溫老先生捐贈的壓箱寶是唯一書類老教材，也讓校史館藏品更加豐富，見證歷史，未來有機會將常態性對外開放。
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