苗栗審議通過新增3處歷史建築 全縣歷史建築累計達61處
苗栗縣政府最近辦理縣內古蹟、歷史建築紀念建築、聚落建築群審議會，經討論通過登錄「銅鑼惇敘堂」、「公館西河堂林屋下公廳」、「公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡碑」3處為歷史建築；經此次審議，全縣登錄的歷史建築將達到61處。
苗栗縣文化觀光局指出，「銅鑼惇敘堂」屬傳統磚木屏仔壁建築，正身面寬3間，檐廊構件、雕工精緻典雅，簡樸明朗；平面布局由前至後依次是風水塘、外埕、圍牆，內埕、正身、橫屋及化胎，內埕與化胎由卵石舖成，整體建築具稀少性、特殊性，為苗栗縣內罕見保存完整的雙橫屋客家三合院。
「公館西河堂林屋下公廳」見證後龍溪流域客籍移民開墾史，空間形制為傳統客家伙房格局，背山面水的風水設計是這棟建築重要特徵，主體建築為混合式構造，屋架、屋棟、棟頭、步口及牆身等部位裝飾藝術，做工精美且保存完整，是縣內伙房建築的重要代表。
「公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡碑」的婆心廟是砂岩砌造石板廟，建於1922年，廟內不立佛像，以「南無阿彌陀佛」刻於龕壁奉祀，廟身正脊及正立面均有豐富彩繪及對聯；1982年增建鋼筋混凝土造外亭婆心亭，形成亭中廟格局，具地方信仰及地域匠師構築藝術特色。
蛤仔市公置義渡碑早期為渡過後龍溪的重要渡口之一，1844年原設立於於鶴仔岡庄口，俗稱為五鶴山渡，後因後龍溪河床改道及交通系統改變，因此移置現址婆心亭內存放，具地區開發史及公置義渡的重要意義。
文觀局表示，婆心廟及義渡碑雖深具文化資產價值，但土地範圍有部份屬私地，為求謹慎，縣府後續將請求土地所有人同意後，再辦理後續登錄及公告程序。
文觀局長林彥甫表示，這次審議後，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產共達到92件，其中國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築61處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言