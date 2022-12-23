苗栗審議通過新增3處歷史建築 全縣歷史建築累計達61處

苗栗縣政府最近辦理縣內古蹟、歷史建築紀念建築、聚落建築群審議會，經討論通過登錄「銅鑼惇敘堂」、「公館西河堂林屋下公廳」、「公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡碑」3處為歷史建築；經此次審議，全縣登錄的歷史建築將達到61處。

苗栗縣文化觀光局指出，「銅鑼惇敘堂」屬傳統磚木屏仔壁建築，正身面寬3間，檐廊構件、雕工精緻典雅，簡樸明朗；平面布局由前至後依次是風水塘、外埕、圍牆，內埕、正身、橫屋及化胎，內埕與化胎由卵石舖成，整體建築具稀少性、特殊性，為苗栗縣內罕見保存完整的雙橫屋客家三合院。

「公館西河堂林屋下公廳」見證後龍溪流域客籍移民開墾史，空間形制為傳統客家伙房格局，背山面水的風水設計是這棟建築重要特徵，主體建築為混合式構造，屋架、屋棟、棟頭、步口及牆身等部位裝飾藝術，做工精美且保存完整，是縣內伙房建築的重要代表。

「公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡碑」的婆心廟是砂岩砌造石板廟，建於1922年，廟內不立佛像，以「南無阿彌陀佛」刻於龕壁奉祀，廟身正脊及正立面均有豐富彩繪及對聯；1982年增建鋼筋混凝土造外亭婆心亭，形成亭中廟格局，具地方信仰及地域匠師構築藝術特色。

蛤仔市公置義渡碑早期為渡過後龍溪的重要渡口之一，1844年原設立於於鶴仔岡庄口，俗稱為五鶴山渡，後因後龍溪河床改道及交通系統改變，因此移置現址婆心亭內存放，具地區開發史及公置義渡的重要意義。

文觀局表示，婆心廟及義渡碑雖深具文化資產價值，但土地範圍有部份屬私地，為求謹慎，縣府後續將請求土地所有人同意後，再辦理後續登錄及公告程序。