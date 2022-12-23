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清寒生讀書打工每天睡5小時 締造員林高中首位錄取台大醫紀錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，校長楊豪森和導師王程煌與有榮焉。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，校長楊豪森和導師王程煌與有榮焉。記者簡慧珍／攝影

台大「希望入學」放榜，國立員林高中清寒學生黃冠樺如願錄取台大醫學系。今天員中校長楊豪森說，就讀醫學系所費不貲，他保證員中家長會、校友會會當黃冠樺的堅強後盾，學雜費等相關求學費用絕對沒問題。

黃冠樺家住彰化縣田中鎮，國小畢業被佛光山信徒贊助就讀高雄普門中學，以第一名優異成績畢業，為了就近照顧罹患慢性疾病的母親，國中會考成績5A+就近入學員中，為員中締造第一位學生錄取台大醫學系的歷史紀錄。今天她表示，第一也是唯一志願就是念台大醫學系，將研究和找出治療母親宿疾的方法，畢業後將回偏鄉行醫，照顧貧病弱勢民眾。

黃冠樺來自單親家庭，與外祖父母、母親同住，家境清寒的她自知缺乏資源，主動積極學習所有學校能提供的才藝課程，包括長笛、辯論、排球，還考取街頭藝人證照，陪母親就醫時，她在醫院吹陶笛撫慰家屬和病人的情緒。

她說，約5歲時和母親到台大醫院，看到有人吹陶笛的樂聲很優美，她央求母親問吹笛人可以教她嗎？吹笛人呂嘉謨成為她的第一位音樂啟蒙老師，學了兩、三年到公共場所吹陶笛起初有人打賞，她非常高興能為家裡賺錢，升上國中考到街頭藝人證照再到公共場所吹陶笛，可能年紀較大，打賞的錢少了。

黃冠樺的導師王程煌表示，黃冠樺把握能賺錢的機會，除了保持優異學業成績申請各種獎助學金，還擔任校內工讀生，當他知道黃冠樺白天上課，晚上回家照顧母親和打理一切家務，每天只睡4小時，就把工讀工作內容和時間改到下午，讓黃冠樺中午睡一小時，每天至少睡5小時。

「前任校長游源忠高陞精誠中學之前，交代特別照顧黃冠樺。」校長楊豪森說，黃冠樺就讀田中國小時曾獲2015年總統教育獎，到普門中學念書時每天打電話回家關心母親生活起居與健康狀況，最後放心不下，回彰化升學，過去兩年4學期的學習成績是校排名前1%，如願錄取台大醫學系，師長都為這名孝順、好學、有禮、樂觀且有自己人生方向的孩子感到高興。

黃冠樺表示，申請台大醫學系要準備很多資料，她整理獎狀和從小到大有關她的新聞報導剪報，內容正面陽光，她認為新聞報導對她有很大的加分作用，她會把資料留給員中，期待學弟、學妹用得上也錄取理想大學。

台大醫院

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