雲林羽球縣賽常勝軍 僑真國小征戰國賽一舉奪3獎

雲林縣僑真國小羽球隊征戰國賽賽場，一舉奪下六年級男團第5名、四年級男團第5名，及六年級女單（蔡雨彤）第5名佳績，選手在資源有限與訓練時間長的環境下，逆勢成長、經營有成，今獲最好的回報。

校長蔡淑玲、家長會長陳吉昌和羽球後援會會長胡亞彤今天在校勉勵選手。蔡淑玲說，羽球隊已成立18年，經費拮据，但歷年國賽多保持前3名紀錄，更是縣賽常勝軍，今年度秋季縣長盃就拿下6金8銀3銅，苦心經營有成。

羽球教練林佑叡說，選手每天早晨訓練1小時，下午也訓練1小時，寒暑假沒得休息，每天都到校接受體能和球技訓練，在資源不足情況下，仍發揮實力，連年的比賽紀錄幾乎都保持在全國前三。

近年羽球運動風氣成長快速，全國賽參賽選手達3000多人，賽期更長達10天，對選手而言是極具挑戰的賽場。國賽個人獲得佳績的蔡雨彤，從小就對羽球有高度興趣，2年級時加入羽球隊，愈打愈有熱情，目標是把對手都「打下來」。