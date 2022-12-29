小一國語考卷全對！卻被嚴師扣近20分 原因讓家長怒了

【文：武美齡】

國小一年級遇到對字體要求嚴格的老師，家長覺得是好是壞？BabyHome網媽發文表示「考試就算寫對，只要字稍微不工整就扣分......老師實在是太OVER！」也有其他家長反映同樣狀況，兒子考卷也因此被扣了近20分，到底是老師太吹毛求疵？還遇到了難得一見的認真好老師？引起網友論戰。

嚴師刁字 家長看法大不同

BabyHome網媽發文提到：「老師要求小孩子把注音符號寫的很工整，工整到像印出來的一樣！後來小孩作業簿被她改的都是滿江紅，考試就算寫對，只要字稍微不工整就扣分......老師實在是太OVER！」這位媽媽認為老師造成孩子及大人的壓力，畢竟孩子才小一，她很想向學校反應此事。

另一位媽媽也在小學生討論社團分享類似的狀況，網友媽媽貼出一張考卷，並提到「想要大家看一下，這張考卷真的問題很多嗎？還是我們老師太吹毛求疵了？」照片中的國語考卷作答文字雖然稱不上完美，但幾乎答案都是對的，且因為老師認為字體不夠端正，被扣了將近20分。

針對部分小一導師嚴格「刁字」的現象，引起網友家長論戰，持反對意見的爸媽們認為：「如果太嚴格要求，孩子對寫作業也會沒興趣」、「對小一生來說，考卷沒有作業本虛線格子，能寫這樣很好了，刁字刁到讓小孩洩氣，只會更討厭國字」、「很用心的老師，但不一定適合每個小孩」、「老師是很用心，但覺得有點太過了」、「以這種標準，我小孩應該考不及格」、「現在都用電腦打字，我倒認為寫出來的內容有深度，或是答案是正確的，比字跡本身來的重要太多了」、「一但失去了學習的興趣，再強的老師也沒有用」。

另外一方面，支持老師嚴格作風的爸媽們則提到：「若是不為了小朋友好，誰要浪費時間一個字一個字圈紅字呢？」、「一、二年級基礎打穩很好呀」、「對於字跡筆畫的要求，在合理範圍內，對我而言是奠定基礎，我會很感謝這位老師」、「兒子段考被扣分也是因為字沒寫好，一開始我很不能諒解老師，但幾次溝通後發現老師的想法並沒有錯，很欣慰孩子遇到認真負責的好老師」。

還有爸媽補充分享：「吹毛求疵就不好嗎？比起嚴格，EQ有問題的老師才最可怕」、「孩子剛開始也會吵著為什麼老師要打叉要他訂正？一段時間後功課不用我檢查，孩子也知道字不夠工整便會擦掉重寫，覺得遇見這樣的老師也不錯」。

專家看法：寫好字與孩子肢體發展有關

談到「孩子寫字好不好看」的議題，專家們怎麼看？長期關注兒童權益的李佳燕家庭醫師，就曾以「！放小一孩子一條生路吧」為題，呼籲「老師們，不要急，孩子小，筆握不穩，無法把字寫直，很正常！硬強迫他把筆畫寫直，不僅毫無意義，而且抹煞了孩子學習的興趣！」

而以幫助孩子寫好字的角度出發，職能治療師張旭鎧（阿鎧老師）則建議以下幾點，例如確認孩子肩膀等大關節是否穩定、精細動作是否靈巧，以及坐立姿勢是否正確、握筆姿勢是否合適等，期望幫助孩子正常發展、快樂書寫。