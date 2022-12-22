爸爸怨「小一兒數學作業」超級難 網看題目笑了：在考中文

現在小學生的作業常常讓家長們傷透腦筋，一名爸爸分享小一兒子的數學作業直呼「怎麼那麼難？」並上網求助幫忙解答算法。不過很多人看完之後卻說不難，看排列順序位置就好，沒有那麼複雜，「是在考中文的理解」。

這位爸爸在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「求救啊，我兒子小一的數學作業怎麼那麼難，求網友們幫忙解算法」。題目寫道，「下面是一些數字的排列請形，看圖填填看。」

從題目列出的一串數字排列可發現，第14個數字是8，最後一個數字是16。底下問說，「排在第16個的數是（ ），它的前面共排了（ ）個數」、「13排在第（ ）個，10排在第（ ）個」、「排在22後面一個的數，是排在第（ ）個」。

許多人留言回應，「不用想的太難⋯第一題是11，這樣你就知道後面的怎麼做了」、「8號他已經跟你說是第14個了，後面再往下數就好，我兒子也是小一，我也是解釋很久他才懂。」

「別被裡面的數字混淆了，就想像跟一串珠子一樣」、「只要在每個數字上寫上排的位置，這樣做題目就很簡單了」、「這個數學是在考中文的理解」、「這個不難呀！順序找到就好寫」、「文字遊戲」。還有人開玩笑說，「小朋友不要盜用你爸的帳號來問答案，自己的功課自己寫」、「自己的功課自己寫啊小朋友」。

也有網友理解完題目後寫出答案為「11、15、21、28、24」，po文的這位爸爸則稱讚網友們說「你們都好厲害。」