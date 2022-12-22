番路偏鄉大湖國小推英語日闖關慶耶誕 社區踏查報福音

為慶祝周末耶誕佳節，嘉義縣番路偏鄉大湖國小師生們今天上午以「英語日」搭配生活英語闖關，結合社區報福音活動，走出校園學習英語及鄉土教育，作為耶誕節主題活動，提升學童在地文化英語技能。

大湖國小學生今天上午前往社區報福音，英語老師賴姝言表示，透過社區踏查讓學生能夠認識有關社區廟宇內物品的英語單字，讓學生沉浸英語教育，使學生能夠耳濡目染，英語學習更敢開口。

學生林宸祐說，平常都會跟爺爺去土地公廟拜拜，在老師帶領下，今天學到了很多新的廟宇英語單字，他也可以教爺爺學習口說這些英語單字，相當實用很有趣。

校長李奕龍表示，英語教育是國家既定的目標與潮流，國小英語的學習，除了快樂英語外，應該更增加生活體驗與口說能力，耶誕節除了發送聖誕禮物之外，學校更規畫一系列活動，讓節日能更有意義。

學英語怕遇到外國人不敢講，學生邱郁涵說，學校能夠辦理這樣的活動，讓大家可以不再彆扭，敢於表達，且透過讀、寫、畫，以不同方式呈現，讓大家更喜歡英語。