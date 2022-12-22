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番路偏鄉大湖國小推英語日闖關慶耶誕 社區踏查報福音

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉大湖國小師生為歡慶耶誕佳節，今天上午搭配生活英語闖關找出圖卡配對英語及拼單字遊戲，提升學生英語技能。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路鄉大湖國小師生為歡慶耶誕佳節，今天上午搭配生活英語闖關找出圖卡配對英語及拼單字遊戲，提升學生英語技能。圖／大湖國小提供

為慶祝周末耶誕佳節，嘉義縣番路偏鄉大湖國小師生們今天上午以「英語日」搭配生活英語闖關，結合社區報福音活動，走出校園學習英語及鄉土教育，作為耶誕節主題活動，提升學童在地文化英語技能。

大湖國小學生今天上午前往社區報福音，英語老師賴姝言表示，透過社區踏查讓學生能夠認識有關社區廟宇內物品的英語單字，讓學生沉浸英語教育，使學生能夠耳濡目染，英語學習更敢開口。

學生林宸祐說，平常都會跟爺爺去土地公廟拜拜，在老師帶領下，今天學到了很多新的廟宇英語單字，他也可以教爺爺學習口說這些英語單字，相當實用很有趣。

校長李奕龍表示，英語教育是國家既定的目標與潮流，國小英語的學習，除了快樂英語外，應該更增加生活體驗與口說能力，耶誕節除了發送聖誕禮物之外，學校更規畫一系列活動，讓節日能更有意義。

學英語怕遇到外國人不敢講，學生邱郁涵說，學校能夠辦理這樣的活動，讓大家可以不再彆扭，敢於表達，且透過讀、寫、畫，以不同方式呈現，讓大家更喜歡英語。

教導主任邱煌仁表示，這些活動能配合校訂課程願景「好習慣、重健康、愛鄉土、接國際」跨領域的核心目標，並結合全校英語日闖關方式，讓學生在遊戲闖關過程學習英語，並針對不同年級、設計不同關卡，讓學生能說、會寫、敢表達。

嘉義縣番路鄉大湖國小師生為歡慶耶誕佳節，今天上午前往社區報佳音並踏查認識土地公廟，學習廟宇英語單字。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路鄉大湖國小師生為歡慶耶誕佳節，今天上午前往社區報佳音並踏查認識土地公廟，學習廟宇英語單字。圖／大湖國小提供
歡慶耶誕佳節，嘉義縣番路鄉大湖國小校長李奕龍推英語日活動，今天特別扮耶誕老公公發禮物。圖／大湖國小提供
歡慶耶誕佳節，嘉義縣番路鄉大湖國小校長李奕龍推英語日活動，今天特別扮耶誕老公公發禮物。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路鄉大湖國小師生為歡慶耶誕佳節，今天上午搭配生活英語闖關及結合社區報福音，走出校園給予社區長輩愛的抱抱。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路鄉大湖國小師生為歡慶耶誕佳節，今天上午搭配生活英語闖關及結合社區報福音，走出校園給予社區長輩愛的抱抱。圖／大湖國小提供

耶誕節 嘉義

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