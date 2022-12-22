保存文資技術 水土修造、剪黏泥塑3匠師獲列「人間國寶」

文化部日前公告，認定重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者徐明河，以及新增登錄重要文化資產保存技術「土水修造技術」與認定保存者李清海、蘇清良。

「剪黏泥塑技術」是台灣傳統建築深具特色的裝飾工藝，融合堆花、灰塑、鑲嵌、陶藝、彩繪等手藝。經認定為重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者的徐明河匠師，為桃園市人，師承洪派五虎將姚自來門下，為第三代傳人，承接扎實的技藝，人物、花鳥、亭台樓閣、堵頭裝飾及各類走獸無一不精，技巧嫻熟，可獨立完成寺廟剪黏各項工作。徐明河自1998年起以古蹟修復為主業，所有剪黏工法、工序、工料，包含養灰等備料程序，均堅持手作傳統，誠屬難得。

「土水修造技術」包含漢式傳統建築、和洋式近代建築兩個系統，為古蹟、歷史建築及聚落建築群等有形文化資產保存及修復不可或缺的技術。經認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者李清海匠師，為金門縣人，技術師承中國同安師傅，能完整掌握土水作相關規制及禁忌，對於磚石牆身的砌築能力高，風格樸實沉穩，灰漿運用亦遵循古法，恰到好處；瓦作鋪設、脊頭圓規線條和緩圓融，翹脊曲線簡潔明快，對金門地區傳統建築風貌維護貢獻甚大。

另一位「土水修造技術」保存者蘇清良匠師，則為高雄市人，專擅傳統竹筒屋（竹籠屋）、土埆厝、漢式大厝、民居、寺廟、洋和建築的地基、主壁、屋脊、屋面蓋瓦、灰泥裝修、灰泥線角修飾的施作及知識技術，蘇清良習藝迄今，能因應各場域施工現況，製作各種土水修造技術工具，並能正確體現及執行上述土水作保存技術的能力。