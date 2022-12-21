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和平國中「族服日」開趴 10族語言齊交流

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供

台中市和平區是原鄉部落，和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生交流語言包含6族原住民、客語、閩南語、國語與英語，有移民澳洲教書的台籍Sammi老師帶6歲女兒上山體驗，穿上泰雅族服，學生用10種語言互相交流，相當有趣。

和平國中校長何國旭指出，和平國中107學年度起核定為原住民族實驗學校，去年舉行第一屆「族服日」，深受師生好評，今天是第二屆「族服日」活動，全校師生穿上屬於自己族群的服裝，一起上課、一起遊戲，展現多元文化融合與學習。

和平國中的老師及學生有泰雅族、阿美族、排灣族、布農族、魯凱族、太魯閣族等原住民族群，當然也有閩南與客家族群，何國旭介紹，加上常用的國語與外語英語，在和平國中能聽到10種不同的語言。

校園內建置的泰雅族「三灶石」，今天中午由魯凱族教師宇淨指導泰雅族學生傳承升火。教師宇淨說，在泰雅族學校能穿上自己魯凱族的族服，「是很光榮的事情」，對他來說意義重大。

泰雅族學生梁霈兒分享，身上一整套族服是部落長輩編織的，他穿上後覺得很好看，也很有特色；排灣族學生拉娃武斯說，平常很少機會穿族服，這次很榮幸將他的族服介紹給同學認識。

和平國中連續2年與澳洲雪梨市英格蘭坎巴拉教會女子學校進行國際學伴，今天，台籍的坎巴拉教會女子學校教師Sammi，特地帶著6歲女兒回台到校體驗泰雅族服文化，和平國中學生也以英語接待貴賓。

何國旭表示，預計明年9月，坎巴拉教會女子學校將有17位學生來台交流，跟著和平國中一起上學，認識原民文化。校方期盼2024年能回訪，但目前經費仍需籌措，希望完成孩子拓展國際眼界的夢想。

和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
今天中午，魯凱族教師宇淨(右)指導學生傳承「三灶石」升火。圖／和平國中提供
今天中午，魯凱族教師宇淨(右)指導學生傳承「三灶石」升火。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，外籍教師也應景穿上泰雅族服教書。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，外籍教師也應景穿上泰雅族服教書。圖／和平國中提供
台籍的坎巴拉教會女子學校教師Sammi(左三)，特地帶著6歲女兒回台到校體驗泰雅族服文化，和平國中學生也以英語接待貴賓。圖／和平國中提供
台籍的坎巴拉教會女子學校教師Sammi(左三)，特地帶著6歲女兒回台到校體驗泰雅族服文化，和平國中學生也以英語接待貴賓。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供
和平國中今舉辦第二屆「族服日」，校內師生穿上屬於自己的族服交流，相當有趣。圖／和平國中提供

泰雅族 原住民 語言

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