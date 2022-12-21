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耶誕老人攀牆做啥 ！台南崇學小學生：有需要幫忙嗎？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜與歡樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜與歡樂。記者鄭惠仁／攝影

耶誕節快到，台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜，學生問「爬什麼？有需要幫忙嗎？ 」，老師回答「要來送禮物」、「給驚喜」、「你們猜？」，讓孩子有無限想像；也有他校看到很歡喜，詢問哪裡買得到，也想給孩子SURPRISE。

「希望透過用心地布置耶誕裝置，尋回孩子因疫情口罩遮掩許久的笑臉」，校長洪榮進表示，崇學國小今年的耶誕節很不一樣，除了師生打造4.5公尺高的耶誕樹，今年更加入了近3米的雪人燈飾及8米高的充氣聖誕老公公，從遠處就可看見巨大的充氣聖誕老公公攀爬在校舍上，除了小朋友喜愛，也吸引路人拍照打卡。

有趣的是，耶誕老公公是背對校門口，依附在校舍做攀爬狀，逗趣模樣，和一般的 老人不一樣。小朋友看到此景，笑問需幫忙嗎？全校老師及小朋友都覺得相當新鮮，爭相合影，留下特別的印記與回憶，校長洪榮進說，耶誕老公公爬牆進校園 ，是要參加崇學耶誕福氣滿滿的活動及即將到來的校慶運動會 !

崇學國小22日將融合音樂，舉辦耶誕福氣滿滿活動，由甫獲全市雙特優第一的國樂團演奏多首歡樂氣息的耶誕歌曲，當演奏到「聖誕鈴聲」，老師打出泡泡，滿園飄送，代表雪花隨風飄；另有學生的表演，讓耶誕味十足。校長洪榮進、家長會長張進明也將扮作耶誕老人分送糖果，帶來歡樂。

洪榮進說，崇學國小推動英語學習生活化，希望用耶誕老公公來引起師生的興趣，並有耶誕老公公爽朗的笑聲，除了帶動耶誕節快樂的氣氛，全面營造讓學生愉悅的環境下學習，也讓學習成效更有趣更精采。

台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜與歡樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜與歡樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜與歡樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小裝置8公尺高，做攀牆狀的耶誕老人，給學生帶來驚喜與歡樂。記者鄭惠仁／攝影

耶誕節 疫情 口罩

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