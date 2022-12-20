建中打造另類「瀨戶內海藝術節」 美術科引入地方創生

建國高中近來串連美術科高二、高三的課程活動，形塑跨班、跨年段的藝術接力展。相較過往成果展或美術展覽通常在單一空間，今年將場域移至校園各處角落。另外，美術科引入地方創生概念，期待校園本身即可成為另類「瀨戶內海藝術節」。

建中表示，學生在高三「翻轉空間造化美」單元活動中，透過綠意空間視察後，討論出校園中匆匆走過不會駐足的綠意角落、或過度擁擠缺少休憩之所。因此運用清水模多肉植物盆栽和習得的布展知識，在樓梯與廁所的聯通道、巨大黑板樹老樹下、工地廢墟裡、庭院涵洞、電梯台階等地布展。

高三學生宋柏諠表示，解構慣用校園地景建築地圖，用綠魔法將校園搖身一變為有機體，將三年來覺得稀鬆平常環境轉化成藝術創作。

建中表示，另外，美術科引入地方創生概念，期待校園本身即可成為另類「瀨戶內海藝術節」，學生亦在成果發表會上，以詩歌、舞蹈、音樂等回應「藝術，隨處皆可發生」的策展概念。

建中表示，藝術接力展首先由美術科老師陳宣義和部分高三班級的「翻轉空間造化美」動態展，緊接著是美術科老師趙依誠和部分高三班級的「一盤藝世界」靜態展，參訪者可體驗青花瓷盤彩繪；美術科老師余文琦老師和高二班級的「心靈花園」靜態展，從校園寫生連結自我內心世界創作牌卡；美術科老師蔡莉莉和高二班級的「城南舊鋪」靜態展，更將學習場域延伸到周遭社區的老店鋪進行寫生與訪查，採集屬於南門美好故事。