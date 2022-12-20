快訊

路跑衝過頭！小3童「不知終點到了」多奔10公里 警騎車追回

才建議蔡總統當太上皇 蔡啟芳再點名「頭號戰犯」是柯建銘

建中打造另類「瀨戶內海藝術節」 美術科引入地方創生

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
轉角創生藝術節開幕活動合影。圖／建中提供
轉角創生藝術節開幕活動合影。圖／建中提供

建國高中近來串連美術科高二、高三的課程活動，形塑跨班、跨年段的藝術接力展。相較過往成果展或美術展覽通常在單一空間，今年將場域移至校園各處角落。另外，美術科引入地方創生概念，期待校園本身即可成為另類「瀨戶內海藝術節」。

建中表示，學生在高三「翻轉空間造化美」單元活動中，透過綠意空間視察後，討論出校園中匆匆走過不會駐足的綠意角落、或過度擁擠缺少休憩之所。因此運用清水模多肉植物盆栽和習得的布展知識，在樓梯與廁所的聯通道、巨大黑板樹老樹下、工地廢墟裡、庭院涵洞、電梯台階等地布展。

高三學生宋柏諠表示，解構慣用校園地景建築地圖，用綠魔法將校園搖身一變為有機體，將三年來覺得稀鬆平常環境轉化成藝術創作。

建中表示，另外，美術科引入地方創生概念，期待校園本身即可成為另類「瀨戶內海藝術節」，學生亦在成果發表會上，以詩歌、舞蹈、音樂等回應「藝術，隨處皆可發生」的策展概念。

建中表示，藝術接力展首先由美術科老師陳宣義和部分高三班級的「翻轉空間造化美」動態展，緊接著是美術科老師趙依誠和部分高三班級的「一盤藝世界」靜態展，參訪者可體驗青花瓷盤彩繪；美術科老師余文琦老師和高二班級的「心靈花園」靜態展，從校園寫生連結自我內心世界創作牌卡；美術科老師蔡莉莉和高二班級的「城南舊鋪」靜態展，更將學習場域延伸到周遭社區的老店鋪進行寫生與訪查，採集屬於南門美好故事。

建中 藝術節 庭院

延伸閱讀

建中體驗循環經濟桌遊 引導學生關注環境議題

破紀錄！2022佳士得拍出84億美元 締史上最高年度總成交額

影／力行國小2童誤食過期湯品 校方緊急澄清：不是餿水

藝術與實用共存的大門 共築奢華居家質感

相關新聞

中山女中樂旗隊不能穿外套 寒流中「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿

台北市中山女高樂旗隊遭指演出時強碰寒流來襲，但是高二學姊要求高一學生不能穿外套，結果高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出...

影／力行國小2童誤食過期湯品 校方緊急澄清：不是餿水

台北市文山區的力行國小昨發生團膳廠商搞烏龍，誤把過期湯品送至班級，造成2名學童喝下肚，家長得知後相當不滿。校方今坦承確有...

建中打造另類「瀨戶內海藝術節」 美術科引入地方創生

建國高中近來串連美術科高二、高三的課程活動，形塑跨班、跨年段的藝術接力展。相較過往成果展或美術展覽通常在單一空間，今年將...

建中體驗循環經濟桌遊 引導學生關注環境議題

為呼應108課綱，建中與新創環團RE-THINK重新思考合作，從110學年度起即以開設六周微課程方式，讓學生探究環境教育...

高市「愛閱網」線上閱讀人數增 國中生愛讀三國演義

高雄市教育局今天表揚27所獲得閱讀標章國中，鼓勵學校推動學生閱讀，提升中英文閱讀理解能力。高雄市「愛閱網」學生線上閱讀人...

國小2學童「餿水」喝下肚 北市罰廠商2.6萬元暫停供餐2週

北市力行國小學校傳出因為廠商疏失將過期湯品，讓2名學生喝下肚，市議員王欣儀再爆溪口國小營養午餐先前才接續發生螺絲釘、尼龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。