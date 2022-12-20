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瑞芳獅子會辦西餐禮儀 偏鄉學生開心吃牛排大餐

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳獅子會舉辦西餐禮儀體驗活動，學生們不僅能吃到難得吃到的牛排大餐，更能學習西餐禮儀與國際接軌，都相當開心。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會舉辦西餐禮儀體驗活動，學生們不僅能吃到難得吃到的牛排大餐，更能學習西餐禮儀與國際接軌，都相當開心。 圖／觀天下有線電視提供

為讓偏鄉學生也可以學習國際的西餐禮儀，瑞芳獅子會在今(20)日舉辦西餐禮儀體驗活動，邀請瑞亭國小全校學生進行體驗，學生們不僅能吃到難得吃到的牛排大餐，更能學習西餐禮儀與國際接軌，每個學生都相當開心。

瑞芳獅子會會長林瑞結指出，西餐常用的刀叉，前菜麵包飲料，使用順序都有一定的規則，常把人搞的一個頭兩個大，又怕失了禮儀，在(20)日這天瑞芳獅子會就特別舉辦一場體驗活動，讓學生從小學習西餐禮儀。

學生施肇青說，今天大家為了西餐體儀課程，都盛裝打扮，也了解到在西餐中每道菜需使用的餐具，對於吃西餐這件事，不單單只是吃飯而已，還有不少禮儀，真的很講究。

學生何宥儀說，平常雖然會和家人吃西餐，但似乎沒有特別講究，這次有講師特別指導西餐禮儀，將來如有機會到西餐廳吃飯，也能做個小小淑女，感謝獅子會提供此次難得的機會，讓大家都很開心。

瑞亭國小教導主任劉員池說，感謝獅子會提供的西餐禮儀教學，讓孩子從生活中去實作，在校內先進行西餐禮儀課程，接著就前往西餐廳進行實作，這樣的體驗課程讓學生可以將所學落實在生活中。

獅子會 瑞芳 餐廳

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