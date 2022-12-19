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曾秋婷引導出信心 視障生演講奪冠

聯合報／ 記者潘才鉉／台北報導
北市五常國小老師曾秋婷投入教育工作20餘年，因材施教，不想學生在她手中浪費生命。圖／曾秋婷提供
北市五常國小老師曾秋婷投入教育工作20餘年，因材施教，不想學生在她手中浪費生命。圖／曾秋婷提供

北市五常國小老師曾秋婷投入教育工作20餘年，調整作業方式讓視障生也和其他學生一樣完成學業；她帶領低視能學生學習頗有心得，常受邀分享教學經驗，在她眼裡「沒有學不會的孩子，只有可惜的孩子」。

「特教生也要用普通班標準要求，特教生需要的不是同情而是培養能力。」曾秋婷說，她不會讓學生覺得視障生有特權而減免作業，而是讓其他學生貼著放大的字看、或遮住學生上下左右視野，讓學生體驗視障者的辛苦，進而產生同理心，主動幫助視障生。

她說，班上曾有位低視能且好動的小常（化名），常因「坐不住」搖椅子，她讓孩子只要感覺「坐不住」，就自動到教室後面開合跳20下，釋放活力。小常的家長有意培養孩子演說能力，但小常為低視能，背誦講稿有一定難度，一直缺乏信心，說話時的「直言直語」也影響人際關係，她引導小常學習說話藝術，人際關係改善，自信心也增添不少。

為了幫助小常閱讀，曾秋婷更爭取校外資源，買小常專用印表機，放大列印書本。隨人際關係改善與演說能力受肯定，小常漸漸練習在校內演講，最後參加全國視障國語演講比賽獲得冠軍。

曾秋婷說，面對學生，她希望能讓學生找到自信、舞台；面對家長，則希望家長能放心把孩子交給她，期許自己成為一位「孩子都願意交給她教導」的老師。

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