15歲罕病女孩獲奮學獎學金 鼓勵大家不放棄機會

雲林15歲邱姓女孩患有罕見疾病結節性硬化症，曾在住院治療時失去意識，被送往急診室緊急開刀，康復回到學校後，時隔1年疾病再度復發，身體機能明顯退步，學業也因花費時間、精力治療受影響，但她不畏逆境，透過遠距學習認真上課，今天獲奮學獎學金肯定，邱妹妹開心的說，希望大家不要放棄任何機會。

患有罕見疾病的邱妹妹，進出醫院拿藥、打針已是她的日常。邱妹妹說，她平時都會乖乖讓護士打針，但在8年級時，有天她住院打點滴突然失去意識，甚至動手把自己的點滴拔掉，邱媽媽進到病房後被嚇了一跳，趕緊把邱妹妹送進急診室，切除脖子及胸前的血管纖維瘤，才讓她的病情得以穩定。

開刀後，邱妹妹在醫院住了近3周，又在家中靜養4周，因擔心學習進度落後，請母親到學校幫忙帶課本回家，透過遠距視訊與同學同步學習，但她說，剛開刀的那陣子很辛苦，需要很大的毅力才能跟上課程，不懂的地方她會參考課本和講義，也會在通訊軟體上向同學請教。