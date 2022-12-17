快訊

鴻海出清紫光股份 經濟部：先前「未經申報投資」仍得裁罰

獨／「最美星二代」爆她酒後失態 王彩樺揭更年期憂鬱真相

T1聯盟／霍華德僅打28分鐘…特攻林韋翰大三元成功復仇 雲豹吞5連敗

新北大手牽小手國樂聯展 跨校兄弟檔同台吸睛

中央社／ 新北17日電

新北市教育局指出，今天舉辦「大手牽小手」國樂團聯合發表會，新北市永和區福和國中蕭宇劭、新店區新和國小蕭宇圻是兄弟檔，兄弟2人首度聯手演出揚琴，引人注目。

新北市福和國中、新和國小國樂團今天舉辦「大手牽小手」聯合發表會，演出曲目包括花好月圓、菊花台、桃花過渡等曲目以及多首客家民謠，展現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間學生仍勤加練習的成果。

會中，新北市教育局長張明文還以二胡與新和國小4年級的陳以恩、負責嗩吶的福和國中校友鄭永諭等合奏今天妳要嫁給我、九百九十九朵玫瑰等曲目。張明文說，國樂仍是他學生至今的愛好，合奏有重溫當年熱血的感動。

張明文說，希望每個人都有一項樂器陪伴自己，學習音樂過程就像人生不斷突破挫折與困難，盼望新北的孩子學習更多藝術、人文、美感，並承傳與扎根。

福和國中校長范筱蓉表示，因地緣因素，常有新和國小畢業生到永和區就讀，淵源頗深。樂團家長們與學校的堅持，新北市府與民間資源的支持，才讓學生的努力有被看見的舞台。

新和國小校長方文誼說，很高興2校國樂團跨區交流一起學習成長，尤其家長後援會鼎力相助，讓新和國樂團在全市音樂比賽的室內絲竹樂、打擊合奏、個人賽都有亮眼的成績。

新北市教育局發布新聞稿指出，新和國小國樂團員有40多人，家長利用假日陪練；福和國中國樂團創團30多年，常代表新北市參加全國音樂比賽，曾獲全國優等佳績，其中福和國中蕭宇劭、新和國小蕭宇圻是兄弟檔，今天首度聯手演出揚琴。

國樂 樂團

延伸閱讀

新住民二代多失根 新北開辦新住民7語共備、開課率34%

新北校園通App獲物聯網創新獎 手機掌握用電資訊

新北：中央地方合作推動 校園網路提升頻寬到2G

新北衝浪教育園區啟用一年 辦首屆衝浪滑板公開賽推廣

相關新聞

猛！雲林這所小學強寒暴雨辦校慶 家長有人誇有人罵

雲林縣北港鎮一所人數最多的小學今天校慶，盡管今年入冬最強烈寒流來襲，且風雨交加，學校頂著近10度低溫的大風大雨，校慶如常...

沙鹿公舘國小校慶96歲 盧秀燕主持新校舍啟用典禮

台中市沙鹿區公舘國小校齡已有96年，校舍東棟因耐震係數不足，有安全疑慮，中央與地方編列5千多萬元，進行拆除重建工程。今天...

嘉義縣立永慶高中14周年慶 校史室落成藝術展開幕

嘉義縣立永慶高中歡慶14周年校慶，上午在藝文展覽空間，舉辦廣達游於藝「創新之變、經典之位藝術展開幕」，以及校史室落成揭牌...

增打卡景點 新竹超美藍紫雙色跑道 寶山國中新操場啟用

新竹縣寶山鄉又多一處新打卡景點，位於寶山國中的新操場正式啟用，因為設計以藍、紫的雙色跑道互相交錯，形成特殊的跑道設計，不...

學生向青民協反映抓帽T外露 新竹曙光女中澄清無此事

寒流周末報到，新竹市今天明顯溫度驟降。台灣青年民主協會發出新聞稿指出，有不少學校仍不甩教育部法規，未開放將保暖衣物穿在校...

禁穿個人衣物禦寒被點名 桃園2校喊冤：從來沒有

寒流來襲，學生團體台灣青年民主協會今指全台多所學校不甩教育部規定，禁止學生穿制服以外衣物保暖，除了桃園新興、啟英2所高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。