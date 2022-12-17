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猛！雲林這所小學強寒暴雨辦校慶 家長有人誇有人罵
雲林縣北港鎮一所人數最多的小學今天校慶，盡管今年入冬最強烈寒流來襲，且風雨交加，學校頂著近10度低溫的大風大雨，校慶如常舉行，操場運動會小朋友使勁在風雨中拔河，一旁家長卻心比人冷，擔心孩子受風寒，因突然又來一場強雨，師生四處逃躲，轉移陣地繼續比賽，這場風雨校慶，家長有人誇有人罵，褒貶不一。
北港鎮這所小學今早不受今年首波強烈寒流影響，風雨無阻，校慶照常舉行，有家長一早天寒地凍仍送孩子到校時，擔心地問老師，天氣這麼冷又刮風下雨，為何不延期，因學校未下達延期指令，老師也只能向家長表示會讓孩子多加保暖。
上午盡管低溫近十度，運動會仍如常舉行，學生聚集操場舉行運動會開幕式，部分比賽也紛紛開賽，不料卻突然下起大雨，天寒溼冷，正在拔河的學生仍冒雨拼搏，有老師趕緊將孩子帶離操場，躲進教室或在走廊躲雨，不少家長也希望學校能宣布中止運動會，卻有的小朋友吵著要繼續比賽。
學校只好將部分比賽移到活動中心繼續賽程，直到近午太陽露臉，一些室外比賽才又開始進行，一場辛苦又難忘的校慶，在風雨中落幕。網路家長有人批評，有人讚揚孩子不畏風雨的運動精神。
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