猛！雲林這所小學強寒暴雨辦校慶 家長有人誇有人罵

雲林縣北港鎮一所人數最多的小學今天校慶，盡管今年入冬最強烈寒流來襲，且風雨交加，學校頂著近10度低溫的大風大雨，校慶如常舉行，操場運動會小朋友使勁在風雨中拔河，一旁家長卻心比人冷，擔心孩子受風寒，因突然又來一場強雨，師生四處逃躲，轉移陣地繼續比賽，這場風雨校慶，家長有人誇有人罵，褒貶不一。

北港鎮這所小學今早不受今年首波強烈寒流影響，風雨無阻，校慶照常舉行，有家長一早天寒地凍仍送孩子到校時，擔心地問老師，天氣這麼冷又刮風下雨，為何不延期，因學校未下達延期指令，老師也只能向家長表示會讓孩子多加保暖。

上午盡管低溫近十度，運動會仍如常舉行，學生聚集操場舉行運動會開幕式，部分比賽也紛紛開賽，不料卻突然下起大雨，天寒溼冷，正在拔河的學生仍冒雨拼搏，有老師趕緊將孩子帶離操場，躲進教室或在走廊躲雨，不少家長也希望學校能宣布中止運動會，卻有的小朋友吵著要繼續比賽。