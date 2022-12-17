快訊

最新預防接種受害救濟出爐 打AZ、莫德納2案皆獲30萬

30多歲男染疫2個多月後家中昏迷亡 疑重複感染喪命

陪伴紙箱男孩到大一 麵包店老闆曝光！八八風災助居民蓋麵包窯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猛！雲林這所小學強寒暴雨辦校慶 家長有人誇有人罵

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行，只是風雨變大，師生紛紛離開操場躲雨。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行，只是風雨變大，師生紛紛離開操場躲雨。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港鎮一所人數最多的小學今天校慶，盡管今年入冬最強烈寒流來襲，且風雨交加，學校頂著近10度低溫的大風大雨，校慶如常舉行，操場運動會小朋友使勁在風雨中拔河，一旁家長卻心比人冷，擔心孩子受風寒，因突然又來一場強雨，師生四處逃躲，轉移陣地繼續比賽，這場風雨校慶，家長有人誇有人罵，褒貶不一。

北港鎮這所小學今早不受今年首波強烈寒流影響，風雨無阻，校慶照常舉行，有家長一早天寒地凍仍送孩子到校時，擔心地問老師，天氣這麼冷又刮風下雨，為何不延期，因學校未下達延期指令，老師也只能向家長表示會讓孩子多加保暖。

上午盡管低溫近十度，運動會仍如常舉行，學生聚集操場舉行運動會開幕式，部分比賽也紛紛開賽，不料卻突然下起大雨，天寒溼冷，正在拔河的學生仍冒雨拼搏，有老師趕緊將孩子帶離操場，躲進教室或在走廊躲雨，不少家長也希望學校能宣布中止運動會，卻有的小朋友吵著要繼續比賽。

學校只好將部分比賽移到活動中心繼續賽程，直到近午太陽露臉，一些室外比賽才又開始進行，一場辛苦又難忘的校慶，在風雨中落幕。網路家長有人批評，有人讚揚孩子不畏風雨的運動精神。

雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行，只是風雨變大，師生紛紛離開操場躲雨。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行，只是風雨變大，師生紛紛離開操場躲雨。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮一小學今逢校慶，盡管強寒加上風雨，校慶如常舉行。記者蔡維斌／翻攝

低溫 北港 寒流

延伸閱讀

入冬第一波寒流明天來襲 雲林熱心人緊急送暖被給家扶

台南後壁菁寮國小112年周年校慶 邀台南教養院師生同慶

米倉國小百歲校慶 侯友宜同台94歲校友周錦瑞 切壽桃慶賀

彰化校慶有梗 設計專屬「小黃卡」學生闖關

相關新聞

猛！雲林這所小學強寒暴雨辦校慶 家長有人誇有人罵

雲林縣北港鎮一所人數最多的小學今天校慶，盡管今年入冬最強烈寒流來襲，且風雨交加，學校頂著近10度低溫的大風大雨，校慶如常...

增打卡景點 新竹超美藍紫雙色跑道 寶山國中新操場啟用

新竹縣寶山鄉又多一處新打卡景點，位於寶山國中的新操場正式啟用，因為設計以藍、紫的雙色跑道互相交錯，形成特殊的跑道設計，不...

學生向青民協反映抓帽T外露 新竹曙光女中澄清無此事

寒流周末報到，新竹市今天明顯溫度驟降。台灣青年民主協會發出新聞稿指出，有不少學校仍不甩教育部法規，未開放將保暖衣物穿在校...

禁穿個人衣物禦寒被點名 桃園2校喊冤：從來沒有

寒流來襲，學生團體台灣青年民主協會今指全台多所學校不甩教育部規定，禁止學生穿制服以外衣物保暖，除了桃園新興、啟英2所高中...

周記才寫「石斑魚好好吃」…彰化縣學生吃一次恐成絕響

農委會「班班吃石斑」政策上路，各縣市搶訂石斑造成供不應求，彰化縣分三批訂購，便當工廠本周起製作菜餚送到學校；教育處表示，...

要求學生禦寒衣物塞校服內？ 台中嶺東高中：誤解、未限制

天氣寒冷，台灣青年民主協會收到近1千名學生反映，部分學校違反教育部規定，未開放學生將保暖衣物穿在校服外，或要求學生需穿全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。