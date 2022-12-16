大崁國小英語情境教室接地氣 彈珠檯、冰果室都有

學英語要找對方法，今年新北市八里區的大崁國小重新啓用英語情境教室，把學生喜歡的夜市攤販都搬進教室裡，像是小籠包攤、冰果室及彈珠檯應有盡有，超接地氣的情境，就是要讓學生輕鬆開口說英語。

進到情境教室裡，學生在每一個攤販前，體驗著日常生活中常常會做的活動與熟悉的美食，不同的是，開口對話就要使用全英語來，透過學生都感興趣的內容，激發學生的英語對話能力，進而提升學生開口說英語的自信心，而融合夜市文化，也讓小朋友未來到夜市，就能輕鬆應用英語對話來溝通。

大崁國小校長謝正平表示，剛到任時，這個情境教室其實是停頓狀態，想要重啟，維修、經費都是問題，好在與家長會歷經1年的多次討論，終於開始規劃維修也找到經費，在今年10月順利移交並於12月正式啟用，就此開啓『大崁夜市』情境主題之路，未來也還會與家長會針對雙語情境教育持續規劃，讓小朋友們有更多不同的雙語情境體驗。

大崁國小家長會長謝昆原說，為了要重啓情境教室，家長會不只負責維修，還親手打造夜市情境的設備，更提供文具用品獎勵小朋友闖關換文具，就是希望讓孩子們進到教室就好似身歷其境，並且透過獎勵制度也要鼓勵孩子們踴躍嘗試、勇敢的說英語。