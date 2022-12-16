金門湖小童玩節暖身 師生彩繪電桿椅讓椅子變得有溫度

再過幾天就是耶誕節，金湖國小師生近日忙著大手攜小手「彩繪電桿椅」、布置「二手玩具耶誕樹」，親師生一起發揮巧思與創意，利用資源回收再利用的概念，裝置布置館周邊的環境，讓環境永續的理念瀰漫於校園。

金湖國小校長陳為信表示，「彩繪電桿椅」與布置「二手玩具耶誕樹」兩活動於校園熱烈展開，這項活動的緣起主要是先前林務所與台電公司合作，回收木電桿再利用，讓回收的木電桿經過巧手處理後變成一座座的電桿椅，透過資源回收再利用的概念，讓它發揮更大的價值。林務所長鐘立偉將原木色電桿椅送至金湖國小，建議親師生可以再發揮創意與巧思，在電桿椅上彩繪，讓椅子變得更有溫度。

於是金湖國小附設幼兒園主任楊偉彣邀約園內的師生一起參與這項有意義的活動，彩繪活動消息一公布，師生報名踴躍，最後參與此次活動的班級有大黃班、大紅班、大藍班、中綠班、中紅班、中藍班、小紅班師生，孩子們在彩繪前先穿上彩繪衣，準備好顏料後大家輪流上陣，各個架式十足，像極了小小藝術師，在大家的巧手下，木電桿椅頓時變成色彩繽紛、各具特色的椅子，真是美極了。

另外，小朋友也開心布置「二手玩具耶誕樹」活動，師生先蒐集與募集二手玩具，玩具來源除了由金門縣玩具銀行協會所提供的二手玩具外，幼兒園孩子們也從家中帶來二手玩具掛於樹上，此外小學的孩子們發揮創意，親手設計了感恩祈福卡後掛上，更是融入感恩祈福的意涵。

陳為信表示，今年校園的聖誕樹很特別，是棵感恩祈福二手玩具樹，希望透過這棵樹，可以燃起親師生傳承環保的意義與價值，讓校園與環境永續。這棵樹也將於新設玩具圖書館的當天透過大家心手相連，一起點亮歡樂的童年。