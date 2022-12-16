快訊

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

麥擱卡啊！梅西球衣全球斷貨 足協：無能為力

世足賽／巧合？冠軍戰裁判與阿根廷36年前奪冠裁判「同天出生」

桃園「物我共容 工藝特展」 集結人間國寶、工藝大師作品

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「物我共容」 工藝特展集結7名人間國寶共60名工藝大師展出木雕、陶瓷、金工、漆器、石器、編織、染織等不同媒材、技法所打造的142件工藝精品。圖／桃園市文化局提供
「物我共容」 工藝特展集結7名人間國寶共60名工藝大師展出木雕、陶瓷、金工、漆器、石器、編織、染織等不同媒材、技法所打造的142件工藝精品。圖／桃園市文化局提供

桃園市政府文化局主辦「物我共容 工藝特展」20日在桃園展演中心1樓展場開幕，集結7名人間國寶、共60名工藝大師，展出木雕、陶瓷、金工、漆器、石器、編織、染織等不同媒材、技法所打造的142件工藝精品，詮釋「物我合一」的工藝精神與生活美學，呼應桃園多元族群共容的城市文化，共同成就一場登峰造極工藝饗宴。　  

文化局表示，「物我共容 工藝特展」借鑑莊子「齊物論」的精神意涵，工藝師在「天地與我並生，萬物與我為一」的思想中，取法天地自然，心靈與天地合而為一，在心手之間雕啄，直至真、善、美境界。

展場規畫「予人」、「予物」、「予境」3大展區，分別展現「人」的穿飾工藝、賦予「境」的布置工藝，以及賦予「物」的民俗工藝，運用於穿飾、家居、佈置、信仰、民俗等生活文化，呈現臺灣當代工藝百花齊放的樣貌。  

展覽邀請桃園在地工藝家、「臺灣工藝之家」工藝師以及全台新銳工藝家共計60名工藝大師共同展出，其中有7名重要傳統工藝保存者（也稱人間國寶）包括游禮海（細木作）、張憲平（竹藤編）、李秉圭（木雕）、黃麗淑（漆藝）、陳啓村（木雕）、陳惠美（纏花）、陳利友妹（刺繡）；除了國寶藝師們精雕細琢淬鍊的作品；還有屢獲日本、德國國際大獎的桃園工藝家吳竟銍「夏日系列」作品，以乾篩琺瑯做出極有質感的金工藝品；徐文哲老師創作史上最薄、唯二的「紙胎壺」作品，比蛋殼還薄、輕如羽毛，都是這次特展不容錯過的亮點之一。   

文化局說，更精采的還有展覽期間辦理16場免費工藝手作體驗，工藝師親自示範交流工藝美學，並開設印花染布、竹藤置物籃和金繼胸針等各式工藝體驗課程，讓民眾透過觸摸實作體會工藝的手腦並用精神，工藝取材大自然的自然、永續、循環價值。 

 「物我共容 工藝特展」即日起至明年1月15日於桃園展演中心1樓展場展出，詳細資訊請上FB「桃園有藝思」查詢及報名活動。

文化局「物我共容」工藝特展20日在展演中心登場。圖／桃園市政府文化局提供
文化局「物我共容」工藝特展20日在展演中心登場。圖／桃園市政府文化局提供

桃園 文化局

延伸閱讀

滙豐首座財管旗艦今在信義區開幕：2023年進台中、桃園

桃園新總圖明試營運限2000人 蔦屋、星巴克、停車場還沒好

都會休閒的當代紳士 BERLUTI以春夏男裝演繹皮革工藝

桃園與美國長堤結為姊妹市 城市外交耕耘有成

相關新聞

桃園「物我共容 工藝特展」 集結人間國寶、工藝大師作品

桃園市政府文化局主辦「物我共容 工藝特展」20日在桃園展演中心1樓展場開幕，集結7名人間國寶、共60名工藝大師，展出木雕...

花蓮新城海事藝術揭幕 七星潭新設3件藝術品添亮點

花蓮縣人氣景點七星潭風景區近日新增3件裝置藝術，有2公尺高的大翅鯨，大型竹編工藝，也有海廢浮球做成的可愛作品。新城鄉公所...

拉近學童與西洋樂器的距離 文安國小長笛、小提琴成團

雲林縣斗南文安國小退休教師李献華，重視孩子教育，今由家人代為捐贈20萬元，作為學校長笛團營運基金，校方也特聘25歲留法音...

到底哪有錯？小學作業找錯字家長卡關急求救 考倒眾人：太難了

找錯別字是小學國語作業常見的題型，不過有時真的會考倒眾人。日前就有一名網友貼出一道題目，但怎麼看都找不出錯在哪裡，讓他非常困惑，因此上網求解，貼文引來大批網...

偏鄉教育UP 暨大附中加入「遠哲X高醫STEAM聯盟」

國立暨大附中今與遠哲科學教育基金會、高雄醫學大學永續STEAM教育研究中心簽署「遠哲X高醫STEAM教育志工基地學校合作...

班班吃石斑…業者別出心裁製「微笑石斑」 彰化學子好開心

農委會推出「班班有石斑」政策，彰化縣國中小學生最近一周總算盼來石斑魚，便當工廠業者別出心裁，在每班飯箱的白飯上面灑海苔粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。