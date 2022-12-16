桃園「物我共容 工藝特展」 集結人間國寶、工藝大師作品

桃園市政府文化局主辦「物我共容 工藝特展」20日在桃園展演中心1樓展場開幕，集結7名人間國寶、共60名工藝大師，展出木雕、陶瓷、金工、漆器、石器、編織、染織等不同媒材、技法所打造的142件工藝精品，詮釋「物我合一」的工藝精神與生活美學，呼應桃園多元族群共容的城市文化，共同成就一場登峰造極工藝饗宴。

文化局表示，「物我共容 工藝特展」借鑑莊子「齊物論」的精神意涵，工藝師在「天地與我並生，萬物與我為一」的思想中，取法天地自然，心靈與天地合而為一，在心手之間雕啄，直至真、善、美境界。

展場規畫「予人」、「予物」、「予境」3大展區，分別展現「人」的穿飾工藝、賦予「境」的布置工藝，以及賦予「物」的民俗工藝，運用於穿飾、家居、佈置、信仰、民俗等生活文化，呈現臺灣當代工藝百花齊放的樣貌。

展覽邀請桃園在地工藝家、「臺灣工藝之家」工藝師以及全台新銳工藝家共計60名工藝大師共同展出，其中有7名重要傳統工藝保存者（也稱人間國寶）包括游禮海（細木作）、張憲平（竹藤編）、李秉圭（木雕）、黃麗淑（漆藝）、陳啓村（木雕）、陳惠美（纏花）、陳利友妹（刺繡）；除了國寶藝師們精雕細琢淬鍊的作品；還有屢獲日本、德國國際大獎的桃園工藝家吳竟銍「夏日系列」作品，以乾篩琺瑯做出極有質感的金工藝品；徐文哲老師創作史上最薄、唯二的「紙胎壺」作品，比蛋殼還薄、輕如羽毛，都是這次特展不容錯過的亮點之一。

文化局說，更精采的還有展覽期間辦理16場免費工藝手作體驗，工藝師親自示範交流工藝美學，並開設印花染布、竹藤置物籃和金繼胸針等各式工藝體驗課程，讓民眾透過觸摸實作體會工藝的手腦並用精神，工藝取材大自然的自然、永續、循環價值。