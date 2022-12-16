花蓮新城海事藝術揭幕 七星潭新設3件藝術品添亮點
花蓮縣人氣景點七星潭風景區近日新增3件裝置藝術，有2公尺高的大翅鯨，大型竹編工藝，也有海廢浮球做成的可愛作品。新城鄉公所舉辦海事藝術創作徵選，藉由藝術家獨特創作，增添新亮點，也提醒海洋保育、減少海廢汙染的重要性。
新城鄉公所為打造海洋產業品牌，爭取海洋委員會經費，舉辦海洋生態及遊憩課程，也培訓水上摩托車及獨木舟教練，今年7月起徵選海事藝術創作，徵選出3件作品，設置在七星潭海域沿線，近日揭幕亮相。
設置在七星潭漁場街的「Madeang to os to夠了就好」大型竹編工藝作品，由阿美族藝術家陳勇昌創作，以交錯竹編展現大海與人類生活的相互關係，呈現原住民工藝精神。
另一件同樣相當吸睛的「找回大翅鯨」高達2公尺，正面是可愛的大翅鯨，背面則有海廢模型，提醒人們重視海洋垃圾對生態環境的嚴重汙染，這件由石雕藝術家林立仁創作的藝術品，在康樂漁場可以看得到。
第三件作品「檸檬球球」相當可愛，位於新城海堤涼亭旁，由李怡萱及黃雅筠創作，以海廢浮球為靈感作出一顆顆檸檬造型，清新可愛。
新城鄉長何禮臺表示，透過這3件藝術品，為七星潭增加亮點，也希望行銷觀光，吸引更多遊客到新城駐足。他也期盼遊客在欣賞藝術作品時，也能發揮公德心，一同照顧，不要讓美麗的作品被搬走或破壞。
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