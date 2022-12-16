拉近學童與西洋樂器的距離 文安國小長笛、小提琴成團

雲林縣斗南文安國小退休教師李献華，重視孩子教育，今由家人代為捐贈20萬元，作為學校長笛團營運基金，校方也特聘25歲留法音樂博士江品誼，擔任指導教師，此外小提琴團也開班招收學員，校長曾智豐說，希望藉才藝學習，讓鎮郊學校孩子接觸西洋樂器，多元探索，培養美感素養。

李献華約30年前自文安國小退休，家人今延續她重視教育的遺願，討論之後代為捐贈其遺產予校方，盼讓孩子有機會樂於學習，並探索自我，培養專長，促成長笛團的成立。

曾智豐說，長笛指導教師江品誼年紀輕，定居在學校學區內，她也相當有心，盼透過教學回饋鄉里，因此減收學費駐校指導，心意令人感動；而班上最「資深學員」校長也進入該班學習，並協助助理教學，課後指導學生加強練習。