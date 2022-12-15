到底哪有錯？小學作業找錯字家長卡關急求救 考倒眾人：太難了

找錯別字是小學國語作業常見的題型，不過有時真的會考倒眾人。日前就有一名網友貼出一道題目，但怎麼看都找不出錯在哪裡，讓他非常困惑，因此上網求解，貼文引來大批網友熱議。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「小孩的作業太難，到底哪裡有錯別字？」只見國語考卷上，藍筆圈起的題目寫著「浪花真好看」，但看了許久就是找不出哪裡有錯字。

題目曝光後，隨即掀起大票網友留言，不少網友直指「真」字有錯，「『真』，題目有四橫」、「『真』錯了，正確的只有三杠」、「『真』字多了一畫」，然而仔細一看，「真」字並沒有寫錯；還有網友認為是「好」字注音錯了，其實應該只是被藍色筆跡蓋住。

此外，也有網友指出這題根本沒錯字，「送分題！題目出錯，有什麼好討論的」、「明明沒有錯字，還要挑錯字，這太難了」、「一堆人很認真找答案，其實就老師忘了改題目而已啊」、「老師忘記用錯字了，結案」。事實上，此題目早在2017年就出現過，當時也找不出答案，如今再度引發網友討論。