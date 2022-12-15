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羅東高商全國競賽秀技藝 奪4金手獎、5優勝居全國第一

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
劉佳佩此次參賽，從無到有做出檸檬蛋糕（左下），口感、外觀、創意等受肯定，拿下金手獎。圖／劉佳佩提供
劉佳佩此次參賽，從無到有做出檸檬蛋糕（左下），口感、外觀、創意等受肯定，拿下金手獎。圖／劉佳佩提供

國立羅東高商的學子今年參加全國商業類學生技藝競賽10個職種，在高手雲集中大放異彩，拿下4座金手獎、5座優勝，成績排名「全國第一」；林惠卿奪得商業簡報的金手獎第1名，喜愛甜點的劉佳佩以好手藝做出精緻檸檬蛋糕，榮獲烘焙第7名，未來將朝甜點師之路邁進。 

「全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽」11月29日至12月1日在新北登場，來自175所學校、745位頂尖好手同場競技，為校爭光角逐最高榮譽；羅商此次參賽商業簡報、程式設計、網頁設計、烘焙等10個職種。

羅商獲得4座金手獎，分別為商業簡報類林惠卿、程式設計類楊竣傑、網頁設計類張祐柔、烘焙類劉佳佩；5位優勝則是餐飲服務類陳冠硯、電腦繪圖類朱芳欣、文書處理類游智媄、中餐烹飪類張正諺，以及會計資訊類王柏程。

校方表示，林惠卿、楊竣傑、張祐柔、王柏程為資料處理科同學，經校內初賽，配合師長精熟練習與自我要求，勇奪3座金手獎、1座優勝，創資處科歷年最佳成績。

在近百人中脫穎而出獲金手獎第1名的林惠卿表示，此次備戰訓練近1年，比賽時得於4小時內完成簡報並凸顯重點，考驗臨場反應與綜合能力，她對商管有興趣，未來志向鎖定台科大企管系。

劉佳佩說，國小時經過蛋糕店，因為看到店家在做甜點而啟發興趣，就讀羅東國中3年級時加入技藝班，一頭栽進烘焙世界，之後進入羅商實用技能班餐飲技術科，甚至到業界原麥森林烘焙坊實習，也參加不少烘焙校際模擬賽，父母都相當支持。

劉佳佩此次參賽做檸檬蛋糕，口感、外觀、創意等受肯定，拿下金手獎，她以國立高雄餐旅大學烘焙管理系為志願，期望成為一名甜點師。

校長陳琨義表示，羅商此次佳績為全國各校第一，是師生辛勤努力成果，期勉在校學生以獲獎選手為學習典範。

目標以國立高雄餐旅大學烘焙管理系為志願，期望成為一名甜點師。記者林佳彣／攝影
目標以國立高雄餐旅大學烘焙管理系為志願，期望成為一名甜點師。記者林佳彣／攝影
林惠卿從近百人中脫穎而出，獲金手獎第1名殊榮。記者林佳彣／攝影
林惠卿從近百人中脫穎而出，獲金手獎第1名殊榮。記者林佳彣／攝影
劉佳佩此次參賽做檸檬蛋糕，口感、外觀、創意等受肯定，拿下金手獎。圖／劉佳佩提供
劉佳佩此次參賽做檸檬蛋糕，口感、外觀、創意等受肯定，拿下金手獎。圖／劉佳佩提供
羅東高商學子今年參加全國商業類學生技藝競賽，拿下4座金手獎、5座優勝。記者林佳彣／攝影
羅東高商學子今年參加全國商業類學生技藝競賽，拿下4座金手獎、5座優勝。記者林佳彣／攝影

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