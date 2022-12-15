琉璃藝術教育再提升 高峰國小獲全國藝術教育貢獻獎

新竹市高峰國小為全國首座將玻璃藝術納入正式課程的小學，深耕玻璃藝術教育多年，今年以「馳騁透明的想像－竹塹玻璃藝術深耕」脫穎而出，榮獲第9屆「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定。

高峰國小校長何信煒表示，高峰國小位於新竹在地文化產業號稱「古奇峰玻璃街」的高峰路上，玻璃是新竹市在地產業，學校不僅將玻璃藝術納入課程，並在10年前創立全國唯一「兒童玻璃美術館」，除辦理展覽，也肩負新竹市教師玻璃資源中心角色，希望藉由玻璃藝術的推廣，讓教師和孩子們涵養城市藝術美學，使在地文化得以傳承與紮根。

何信煒說，經過多年深耕經營，今年獲藝術教育最高榮譽第9屆「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定，讓藝術不單單只是一個欣賞品，更能夠融入生活之中，學校更與社區發展協會和社區大學合作，除了讓孩子喜愛玻璃藝術，也盼擴及讓所有市民朋友共同參與。

「玻璃是一個很迷人的材料，它可以讓人發揮這時代想呈現的特色及生命的溫度。」指導老師郭原森說，這10年來孩子們在玻璃作品中表現美、表現思想，唯一不變的是對玻璃材料的情感與興趣，支持他長期推動玻璃藝術教育及推廣學生對玻璃興趣的最大動力，莫過於玻璃作品是有感情的，也是唯一可以永久保留的存在。

高峰國小家長會長曾如鈺表示，看見校園成為孩子們的藝術創作天地，透過校內專業教學團隊、在地藝術家進駐校園，參與新竹市各項藝文展演、合作，讓孩子的藝術作品從校內走向社區，以及國際網站經常性的分享，讓孩子藝術教育的種子扎根及遍地開花，是當家長最開心的事。