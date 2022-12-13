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社團課餘勤練 台南文化國小羽球隊全國賽奪冠

中央社／ 台南13日電

台南市歸仁區文化國小羽球隊以學校社團方式運作，招收對羽球有興趣的學生，今年參加全國國小盃羽球錦標賽，5年級男團擊敗傳統羽球名校球隊，奪得隊史首座國小盃團體賽冠軍。

文化國小羽球隊教練周東毅今天告訴中央社記者，今年全國國小盃羽球錦標賽於11月29日至12月9日在台北市舉行，文化國小報名4、5、6年級男團及6年級女團，4年級男團及6年級女團晉級會內賽，6年級男團獲亞軍，5年級男團勇奪冠軍。

周東毅表示，文化國小羽球隊成立至今約11年，採社團方式運作，招收對羽球有興趣的學生，此次獲佳績的球員大多是從1、2年級開始接觸羽球運動，把握學校社團活動時間練習，與體育班球隊訓練方式相比，練習時間會少一些。

周東毅說，為了準備今年全國國小盃，參賽球員從比賽前兩個月開始增加夜間特訓，雖然辛苦，但小選手們都很認真，希望能在比賽中獲得好成績。

周東毅指出，這屆6年級男團成員在兩年前首度參與4年級男團賽事，連兩年獲季軍，今年打進冠軍戰才不敵對手；5年級男團則是在去年4年級男團冠軍戰中，不敵羽球名校台北市民權國小，備戰一年後捲土重來，今年冠軍戰再度對上台北市民權國小，辛苦擊敗強敵抱回冠軍。

周東毅說，這座冠軍為文化國小羽球隊成軍以來首座全國國小盃團體賽冠軍，也是繼民國104年佳里區仁愛國小後，再度有台南市學校球隊在這項賽事奪冠，賽後也以此次佳績勉勵小球員，盼他們維持積極努力、永不放棄的精神，繼續在課業及球場上奮戰。

北市 台南 體育

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