超音波控制車子轉彎、積木做出旋轉樂園 嘉義市小學生變「創客」高手

翻轉教育現場，從做中學

現在的教室已經擺脫傳統樣貌， 以動手實作、走進現場，取代單純聽講接受知識。

講台上的老師站在黑板前，用粉筆快速的寫著板書，台下的學生低著頭、安靜做著筆記，接著老師點名幾個同學站起來回答問題，檢視教學進度是否符合預期，最後在下課鐘聲響起前，宣布回家作業，結束這堂課。

這是你我非常熟悉的場景—傳統教室的樣貌。

（本文出自《教出影響未來的孩子》） 過去，老師是在課堂上的主導者，肩負著傳道、授業、解惑的重責大任，學生只能單向吸收老師給予的知識內容。如今，隨著教學觀念不斷的翻新，翻轉教室也顛覆傳統單向授課方式，取而代之的是雙向的互動，甚至是以學生為主體，老師搭建好探索的平台後，將學習主導權交到孩子的手上，讓孩子有空間能夠自發學習。

為孩子搭建學習平台的關鍵，就在於創造情境與連結，讓孩子覺得學習是有意義的。未來教育的創新面向有兩個層面，第一個層面是更重視符合孩子不同的學習速度和內容，來滿足學習的目的；第二個層面則是透過科技幫助孩子加強與外在世界的連結，同時投入真實情境的營造，讓孩子找到自己存在的定位及打開對外連結的能量。

動手就有可能改造世界

一塊塊積木組合而成的簡易小車，上頭加裝了超音波感測器，利用音波來測量距離，讓機器小車遇到牆壁會轉彎—這是精忠國小機器人社團的專題。實際動手操作的過程中，孩子們躍躍欲試，遇到小車不會動的時候，你一言我一語的熱烈討論著該如何修正，將其中複雜生硬的齒輪轉軸、力學以及超音波等科學知識，寓教於樂的融入實作過程。

場景轉換到僑平國小的創客教室，才剛剛加入小學生行列的一年級新生，每個人手上都拿著或長或短、顏色不同的積木，試著拼湊在一起，成為讓小圓球能夠順利滾動而過的軌道，即使失敗了，孩子們馬上振作起來，拆掉、重新換個組合方式，再試試看，老師只需要在旁邊引導、提醒與鼓勵，一節課的時間很快就過了，孩子還嚷嚷著不想下課。

這些都是不同於傳統教室的制式學習方式，最大的共同特色就是孩子成為教室的主導者，展現更主動積極的學習意願。

動畫電影公司皮克斯研發總監湯尼．迪羅斯（Tony Derose）曾說，「動手做，點燃孩子改造世界的熱情！」而這股熱情正是教育工作者最希望從學生身上看到的自主學習動力。

從動手做、做中學衍生而出的「創客精神」，也符合一〇八課綱中，科技領域所希望培養學生的科技素養。透過科技工具、材料與資源，訓練學生動手實作、使用資訊系統的知能，藉此涵育探索、創造性思考、邏輯與運算思維、批判性思考、問題解決等高層次的思考能力。

以嘉義市僑平國小為例，二〇一七年三月正式設置僑平創客學院，積極推動創客教育，藉此翻轉傳統單向知識灌輸的教育思維，讓孩子從實作中學習，進而自我實現。

學校特別挑選最能激發孩子創造力與想像力的積木設計主題課程，從低年級的結構積木搭建出軌道、旋轉樂園；中年級改為動力積木，加入重力、彈力及電能等，製作出工具機具；到了高年級則是使用能源積木，進一步整合各種應用，加入程式編程，製作出用太陽能、風力或水力驅動的裝置。

同時，利用嘉義市國中端提供的科技工具，包括雷雕機、線鋸、磨砂機、轉印、燙印設備，導入創客課程，透過不同媒材，激發孩子的不同創意。

除了硬體資源外，學校老師也全心投入搭建探索平台的任務，各科教師共同備課，確認不同年段孩子的學習進度後，再疊加上適合不同年段孩子能力所及的課程設計。

（本文出自《教出影響未來的孩子：幸福嘉義市教育核心素養》，作者：朱乙真、陳書孜）