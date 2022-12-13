快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

超音波控制車子轉彎、積木做出旋轉樂園 嘉義市小學生變「創客」高手

聯合新聞網／ 天下文化出版
不同於傳統教室的制式學習方式，最大的共同特色就是孩子成為教室的主導者。 照片／天下文化提供
不同於傳統教室的制式學習方式，最大的共同特色就是孩子成為教室的主導者。 照片／天下文化提供

翻轉教育現場，從做中學

現在的教室已經擺脫傳統樣貌，

以動手實作、走進現場，取代單純聽講接受知識。

講台上的老師站在黑板前，用粉筆快速的寫著板書，台下的學生低著頭、安靜做著筆記，接著老師點名幾個同學站起來回答問題，檢視教學進度是否符合預期，最後在下課鐘聲響起前，宣布回家作業，結束這堂課。

這是你我非常熟悉的場景—傳統教室的樣貌。

（本文出自《教出影響未來的孩子》）
（本文出自《教出影響未來的孩子》）
過去，老師是在課堂上的主導者，肩負著傳道、授業、解惑的重責大任，學生只能單向吸收老師給予的知識內容。如今，隨著教學觀念不斷的翻新，翻轉教室也顛覆傳統單向授課方式，取而代之的是雙向的互動，甚至是以學生為主體，老師搭建好探索的平台後，將學習主導權交到孩子的手上，讓孩子有空間能夠自發學習。

為孩子搭建學習平台的關鍵，就在於創造情境與連結，讓孩子覺得學習是有意義的。未來教育的創新面向有兩個層面，第一個層面是更重視符合孩子不同的學習速度和內容，來滿足學習的目的；第二個層面則是透過科技幫助孩子加強與外在世界的連結，同時投入真實情境的營造，讓孩子找到自己存在的定位及打開對外連結的能量。

▌延伸推薦：

奇！嘉義市沒有明星學校也不比升學率 反而三年級要登上玉山主峰

動手就有可能改造世界

一塊塊積木組合而成的簡易小車，上頭加裝了超音波感測器，利用音波來測量距離，讓機器小車遇到牆壁會轉彎—這是精忠國小機器人社團的專題。實際動手操作的過程中，孩子們躍躍欲試，遇到小車不會動的時候，你一言我一語的熱烈討論著該如何修正，將其中複雜生硬的齒輪轉軸、力學以及超音波等科學知識，寓教於樂的融入實作過程。

場景轉換到僑平國小的創客教室，才剛剛加入小學生行列的一年級新生，每個人手上都拿著或長或短、顏色不同的積木，試著拼湊在一起，成為讓小圓球能夠順利滾動而過的軌道，即使失敗了，孩子們馬上振作起來，拆掉、重新換個組合方式，再試試看，老師只需要在旁邊引導、提醒與鼓勵，一節課的時間很快就過了，孩子還嚷嚷著不想下課。

這些都是不同於傳統教室的制式學習方式，最大的共同特色就是孩子成為教室的主導者，展現更主動積極的學習意願。

動畫電影公司皮克斯研發總監湯尼．迪羅斯（Tony Derose）曾說，「動手做，點燃孩子改造世界的熱情！」而這股熱情正是教育工作者最希望從學生身上看到的自主學習動力。

從動手做、做中學衍生而出的「創客精神」，也符合一〇八課綱中，科技領域所希望培養學生的科技素養。透過科技工具、材料與資源，訓練學生動手實作、使用資訊系統的知能，藉此涵育探索、創造性思考、邏輯與運算思維、批判性思考、問題解決等高層次的思考能力。

以嘉義市僑平國小為例，二〇一七年三月正式設置僑平創客學院，積極推動創客教育，藉此翻轉傳統單向知識灌輸的教育思維，讓孩子從實作中學習，進而自我實現。

學校特別挑選最能激發孩子創造力與想像力的積木設計主題課程，從低年級的結構積木搭建出軌道、旋轉樂園；中年級改為動力積木，加入重力、彈力及電能等，製作出工具機具；到了高年級則是使用能源積木，進一步整合各種應用，加入程式編程，製作出用太陽能、風力或水力驅動的裝置。

同時，利用嘉義市國中端提供的科技工具，包括雷雕機、線鋸、磨砂機、轉印、燙印設備，導入創客課程，透過不同媒材，激發孩子的不同創意。

除了硬體資源外，學校老師也全心投入搭建探索平台的任務，各科教師共同備課，確認不同年段孩子的學習進度後，再疊加上適合不同年段孩子能力所及的課程設計。

（本文出自《教出影響未來的孩子：幸福嘉義市教育核心素養》，作者：朱乙真、陳書孜）

▌延伸推薦：

嘉義市中小學每天十到三十分鐘完全寧靜、禁止走動交談 為培養學生1能力

好吃成這樣！ 嘉義市中小學全部自設廚房 第一堂下課鈴響學生就衝去看「今日菜單」

108課綱 創客 實驗教育 翻轉教育

延伸閱讀

自造實驗室明年喊卡 恐淪蚊子館

星度破表！黃敏惠造勢9縣市長現身 喊全嘉義市挺1人

VR跨域3D 創客教育跳脫傳統

侯友宜挺黃敏惠 「旅北50萬嘉義人寄望她」

相關新聞

新北310校 年底前完成光纖網路

中央去年拋出4年200億元「班班有網路、生生用平板」政策，新北市平板數量已達11萬2000台，今年投入2.4億元建置校園...

超音波控制車子轉彎、積木做出旋轉樂園 嘉義市小學生變「創客」高手

才剛剛加入小學生行列的一年級新生，每個人手上都拿著或長或短、顏色不同的積木，試著拼湊在一起，成為讓小圓球能夠順利滾動而過的軌道，即使失敗了，孩子們馬上振作起來，拆掉、重新換個組合方式，再試試看，老師只需要在旁邊引導、提醒與鼓勵，一節課的時間很快就過了，孩子還嚷嚷著不想下課。

老少共學「我的彩繪陶盤」 百歲人瑞學得專注快樂

台中市善水國中小學安排老少共學，長者學做「我的彩繪陶盤」，連百歲人瑞都專注學習，指導老師陳維銓說，老人家個性常像小孩子，...

布萊斯學院外師赴家齊高中分享溝通技巧 強化全球移動力

台南市家齊高中與加拿大布萊斯學院去年締結為姊妹校，推動線上交流與推廣學聯學制，不僅邀請講師分享英詩作品解析與朗讀，也陸續...

台南建城400年 文資處於石門國小打造考古校本課程

台南在2024年將迎來建城400周年，為了把這段歷史向下紮根，台南市文化資產管理處與安平區石門國小共同打造「考古校本課程...

彰化三春國小獲神腦原鄉踏查全國短片賽首獎

彰化縣花壇鄉三春國小一部以彰化縣花壇鄉的農村家庭為故事背景的紀錄短片，刻畫主角跟隨父親做園藝工作，立志朝園藝大師之路邁進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。