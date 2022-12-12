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南市府與石門國小攜手 打造專屬「考古」校本課程

中央社／ 台南12日電

安平地區有許多考古遺址，台南市文化資產管理處與當地石門國小共同合作開發課程，利用最新考古研究成果，設計一套從基礎概念到動手實作、從文字圖片到親臨現場考古推廣教育。

台南市文化資產管理處今天新聞稿表示，為期1學年的課程，由文資處以教師增能方式，培力1、2年級老師自行授課，3到6年級則進班上課，約650人次參與，讓位處於歷史場域中心的石門師生更認識自己家鄉歷史。

在設計課程過程中，文資處與石門國小不斷來回討論雙方目標，將考古內涵融入課程中，永續推動文資教育。課程首次採完整1學年上下學期方式進班上課，針對不同年級分別設計專屬教案內容。

低年級從認識考古工具、項目、步驟等開始，讓學生對考古有所概念；中年級則是藉分辨文物、模擬考古工作等，培養學生認識文化資產；高年級則是利用考古的視角重新審視生長的環境。圍繞考古成果走讀熟悉的市街，讓學生從考古的視野重新認識台灣歷史。

文資處表示，另外戶外課程透過成功大學建築系教授黃恩宇「1643年熱蘭遮新地籍登記簿」手稿研究，以及考古所教授劉益昌團隊所發掘的大員市鎮遺構等成果，以電腦繪製出大員市鎮可能的輪廓，與現在的Google Map街道圖疊合，在地圖上重現大員市鎮。

透過疊圖指引，帶領學生在今日安平老巷弄中觸摸荷蘭時期磚牆，體驗400年前先民走過的路。在台南與世界歷史交匯的400年之際，文資處希望透過合作，以考古為核心豐富石門國小校本課程，培養學生文資保存利用觀念，從在地走向國際，達成石門國小「立足石門，放眼國際」辦學宗旨。

考古 石門 文化資產

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