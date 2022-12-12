彰化三春國小獲神腦原鄉踏查全國短片賽首獎

彰化縣花壇鄉三春國小一部以彰化縣花壇鄉的農村家庭為故事背景的紀錄短片，刻畫主角跟隨父親做園藝工作，立志朝園藝大師之路邁進，拍出父子間真情流露的情感，被評審認為富有童趣且發人省思，獲得2022神腦原鄉踏查全國短片比賽最高榮譽─原鄉踏查推薦獎，獎金15萬元。三春國小校長葉龍源說，這是給三春國小明年百年校慶最大的賀禮。

神腦科技文教基金會為鼓勵兒童青年以影代筆，觀察關心自己生活所在地，2020年起舉辦「原鄉踏查全國短片比賽」，其中特別為兒少和青少年不分組專設15萬元「原鄉踏查推薦獎」，花壇三春國小由李丹青主任指導謝欣辰、施霈樺 、洪廷瑋、柯珏伃等4位同學，以「園藝‧原意」抱回這個最高榮譽的獎項。

校長葉龍源說，頒獎典禮採用像金馬獎一樣當場公布，師生聽到自己獲得最大獎時欣喜若狂，也開心與擔任評審的金馬獎導演黃信堯和鄭文堂一起合影；彰化縣長王惠美獲知後，恭賀他們獲得最高殊榮，並肯定學校老師的用心與努力。

三春國小團隊這部「園藝‧原意」的紀錄短片，是記述一名住在花壇小農村的男孩廷瑋，從小跟著爸爸從事園藝工作，在小學時就早熟地下定決心，「要跟爸爸一樣」。但他的爸爸卻不願意讓他走上這條辛苦的道路，但廷瑋不放棄，仍然努力地學習關於這些園藝的事，希爸爸可以看到他的「原意」，將來能夠如願成為「厲害的園藝大師」。