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台南後壁菁寮國小112年周年校慶 邀台南教養院師生同慶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南後壁菁寮國小112年周年校慶邀台南教養院師生同慶。記者周宗禎／翻攝
台南後壁菁寮國小112年周年校慶邀台南教養院師生同慶。記者周宗禎／翻攝

台南後壁菁寮國小112年周年校慶，邀請鄰近台南教養院師生參與，教養院院生帶來「台灣好棒」開場舞表演祝賀。校慶活動除傳統體育競賽，還有教養院生與國小學童共組隊融合趣味競賽及闖關活動，讓雙方度過歡樂校慶時光。

今天校慶系列活動有學童徑賽、繩采飛揚跳繩比賽及趣味競賽闖關；趣味競賽結合協調、平衡遊戲，每隊10名學童及4名心智障礙者組成組成。

院生阿民表示，第一次玩趣味競賽，真的很好玩。 接著人人有獎的闖關活動，關卡設置有套圈圈、擲球、章魚帽、釣魚等關卡，在釣魚關卡院生阿霖向學童示範如何釣魚；

擲球關卡學童幫忙院生進行投球分數加總計算是否達到過關標準等，院生阿錚得意地說，我投了三個球都進洞真利害，也有好幾名小朋友投球都很準。大家完成五項關卡獲得小獎品，開心彼此分享。

菁寮國小校長顏百鴻表示，台南教養院同樣位於菁寮社區，邀約教養院參加校慶活動，增進學童對身心障礙者的了解，讓學童學習在生活中如何與心智障礙者相處，極富教育意義，希望未來雙方能持續合作。

台南教養院長張瓊月表示，去年開始和菁寮國小合作辦理踩街、龍舟競賽等活動，建立良好的合作模式，期讓院生持續參與社區活動，由衷感謝菁寮國小全體師生，讓教養院與社區保有共存共融的良好關係。

台南後壁菁寮國小112年周年校慶邀台南教養院師生同慶。記者周宗禎／翻攝
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