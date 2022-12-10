教育機構偏鄉作公益 陪伴新竹縣國小學童慶耶誕

中央社／ 新竹縣10日電

新竹一間連鎖教育機構與新竹家扶中心合作，今天到新竹縣關西鎮錦山國小舉辦「弋起向世界說愛」公益活動，由外籍老師陪學童一起學美語、慶耶誕。

由弋果文化事業舉辦的「弋起向世界說愛」公益活動，今天上午在錦山國小登場，弋果多名外籍教師、助理教師陪著30多名學生一起玩遊戲、學美語，並有外師扮成耶誕老人，贈送學童耶誕禮物。

弋果文化事業董事長孫瑞芬向中央社記者表示，此次活動打造共玩、共學，盼透過遊戲帶孩子用美語認識這個世界的多元節慶文化，她希望偏鄉教育計畫能持續進行，將改變的力量蔓延到全台。

孫瑞芬說，活動特別為學童準備美語學習課程，由弋果的外籍教師、助理教師及國立清華大學的企業實習生一同呈現溫馨有趣的耶誕劇場，也規劃多個闖關活動，讓學童在學與玩之間感受耶誕節氛圍。

新竹家扶中心主任沈俊賢受訪說，面對教育資源分布不均的問題，他感謝弋果持續與社福團體合作，讓許多相較偏鄉的校園得到改變的契機，讓學生透過學習、理解、跨域連結到互動分享等過程，抱持積極熱情的學習態度。

新竹 偏鄉教育 家扶中心

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