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彰化校慶有梗 設計專屬「小黃卡」學生闖關

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市中山國小今天舉辦125周年校慶，校方設計闖關「小黃卡」。記者林敬家／攝影
彰化市中山國小今天舉辦125周年校慶，校方設計闖關「小黃卡」。記者林敬家／攝影

彰化縣今天有50多個學校舉行校慶活動，隨著新冠肺炎疫情趨緩，學校幾乎恢復以往活動規模，彰化市中山國小今天舉辦125週年校慶，校方特別以施打新冠肺炎疫苗的小黃卡為設計樣式，做成園遊會闖關紀錄卡，相當有紀念性，和美鎮和東國小則推出「我的善行日記」活動摸彩。

中山國小今天舉行品德教育諺語木匾揭牌，園遊會闖關活動也設計成67個施打站，學生須拿著CSES-125接種卡，完成接種蓋章認證，擁有保護力後，就可以參加抽獎，現場可見學生拿著「小黃卡」闖關蓋章，但多數人仍戴口罩。

中山國小校長楊式愷說，去年校慶運動會因疫情限制人數，規模也較小，這學期開始活動陸續恢復正常，回到以往活動規模，今天園遊會雖沒有吃吃喝喝，但是很「補腦」，學生動腦科學闖關，在疫情肆虐後，學生拿著中山師生專屬的「疫苗卡」，象徵「打完這一輪，大家都可以迎接疫情後的新生活。」

今年和東國小62周年校慶，學校結合創世基金會、華山基金會、家扶中心、台灣視多障協會、伯力歐小兒麻痺愛加倍庇護工場、隨緣行善會六個慈善單位義賣，校方也推出「我的善行日記」活動，讓小學生寫下自己對人的關心或貼心行為，全校有8成學生參與，累計超過1萬個善行。

和東國小校長柯伯儒說，每張「我的善行日記」可以寫下10件具體的事，由家人來認證簽名，學生做最多的是整理房間，或幫長輩搥背，讓家人感到貼心，家長會及老師也熱情贊助科學闖關以及孩子善行日記的摸彩品，共有14輛高級腳踏車搭配600多份的獎品，學生都很開心。

彰化和美鎮和東國小62周年校慶，舉辦「科學創意X愛無限大」園遊會。圖／和東國小提供
彰化和美鎮和東國小62周年校慶，舉辦「科學創意X愛無限大」園遊會。圖／和東國小提供
彰化和美鎮和東國小62周年校慶，學校舉辦「我孝順，我驕傲」活動，鼓勵孩子在家裡孝順長輩，做一位懂事的好孩子，獲得全校超過八成以上的孩子熱情響應。圖／和東國小提供
彰化和美鎮和東國小62周年校慶，學校舉辦「我孝順，我驕傲」活動，鼓勵孩子在家裡孝順長輩，做一位懂事的好孩子，獲得全校超過八成以上的孩子熱情響應。圖／和東國小提供
彰化市中山國小今天舉辦125周年校慶，校方設計闖關「小黃卡」相當特別。記者林敬家／攝影
彰化市中山國小今天舉辦125周年校慶，校方設計闖關「小黃卡」相當特別。記者林敬家／攝影
彰化市中山國小今天舉辦125周年校慶，學生參加闖關活動。記者林敬家／攝影
彰化市中山國小今天舉辦125周年校慶，學生參加闖關活動。記者林敬家／攝影

疫情 新冠肺炎

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