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迎台積電設廠 逾120年楠梓國小配合改建
因應台積電進駐高雄設廠後人口快速增加，校齡120多年歷史的高雄楠梓國小校舍將配合改建，第一期工程以「樹屋」的概念營造，預計2024年7月完工，以老校新生之姿提供創新學習的空間。
高市工務局指出，位於楠梓區東寧里舊部落中心地帶的楠梓國小，前身是民國前12年設立的「楠梓坑公學校」，校齡屆120年，校舍老舊。因應楠梓區人口結構將隨楠梓產業園區的設置及台積電建廠而產生改變，校舍也將配合改建。
工程近日動工，將拆除學校「健康樓」及「和諧樓」，新建一棟4層鋼筋混凝土校舍，可增加23間普通教室，另規畫2間活動室及一間辦公室。新工處表示，改建經費約1.5億元，預計2024年7月完工，規劃設計符合五大綠建築指標。
工務局表示，楠梓國小校內擁有多棵農業局列管老樹及時光標本等具有歷史紀念意義之相關設施，伴隨楠梓孩童們一起成長，也是學校特色課程的發展重點。因此第1期工程將以樹屋的概念營造學習的環境，每位學童象徵在森林成長中的幼苗。
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