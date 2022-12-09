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汗水淚水交織超水準舞姿 雲林國中舞蹈班公演原舞重現

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林國中舞蹈班今年縣賽奪得國中A團體乙組、丙組4項特優，成績最佳，明年2月將登國賽舞台為雲林爭光。記者陳苡葳／攝影
雲林國中舞蹈班今年縣賽奪得國中A團體乙組、丙組4項特優，成績最佳，明年2月將登國賽舞台為雲林爭光。記者陳苡葳／攝影

雲林國中舞蹈班今年縣賽奪得國中A團體乙組、丙組4項特優，成績最佳，明年2月將登國賽舞台為雲林爭光；歷經一番苦練得到的甜美果實，學生今天分享「開心大於痛苦」，12月14日晚上7點半將在雲林表演廳舉行畢業成果展，原舞重現，免費索票，邀請觀眾一同入場欣賞。

家住虎尾的陳筑欣，每天需比別人早起2小時上學，除了專注課業，午休時間也得全神貫注練習全部舞碼，晚上、周末則至舞蹈教室或學校排練，日常幾乎穿梭在書本與舞蹈之中，減重保持體態更是不可或缺的「功課」。

陳筑欣舞齡10年，一路過程雖然艱辛，但她喜愛跳舞的心情，是開心大過痛苦，不過賽前她因練習時摔傷骨盆，無法參加個人賽，所幸復原狀況佳，趕得及團體賽，最終與戰友們一起上場且奪得佳績，比任何事都更值得開心。

此次全縣舞蹈比賽，雲林國中舞蹈班2、3年級學生分別報名現代、古典、民俗等4首舞碼，一舉奪下4座特優獎，全員興奮向學校師生與家長報喜。舞蹈班教師江映慧說，12月14日他們將在雲林表演廳舉行畢業成果展，得獎作品完整呈現，索票可洽雲林國中或文化觀光處服務台。

校友家長、世界柑橘類果醬大賽金牌得主陳韻筠今和先生楊程超，帶著「聯名」手作果醬回到女兒母校，將透過果醬義賣，捐助基金支持舞蹈班經費；陳韻筠說，舞蹈班經營用心良苦，他們已連續2年以實質行動延續孩子們的舞蹈夢。

陳韻筠分享，這次扣合公演主題，以有機玫瑰花和奇異果，特製聯名果醬「逸藝」，以玫瑰花花語「熱情」，搭配奇異果「永遠的好朋友」，漸層交融呈現，祝福孩子們永保初心，與最愛的好朋友永恆共舞。

雲林國中校長謝俊民說，學校有音樂、舞蹈2類藝才班，今年舞蹈班9名畢業生中，5人續朝舞蹈發展，3人讀高中、1人讀五專，均考上第一志願，成績斐然，他說，學生人數雖然不多，不過舉凡古典、民俗或現代舞，大家均能自在跳出高水準舞姿，充分展現對舞蹈的熱愛。

雲林國中舞蹈班校友家長、世界柑橘類果醬大賽金牌得主陳韻筠（左）今和先生楊程超（右）帶著「聯名」手作果醬回到女兒母校，將透過「逸藝」果醬義賣，支持舞蹈班經費。記者陳苡葳／攝影
雲林國中舞蹈班校友家長、世界柑橘類果醬大賽金牌得主陳韻筠（左）今和先生楊程超（右）帶著「聯名」手作果醬回到女兒母校，將透過「逸藝」果醬義賣，支持舞蹈班經費。記者陳苡葳／攝影
雲林國中舞蹈班12月14日晚上7點半在雲林表演廳舉行畢業成果展，將原舞重現，免費索票，邀請觀眾一同入場欣賞。記者陳苡葳／攝影
雲林國中舞蹈班12月14日晚上7點半在雲林表演廳舉行畢業成果展，將原舞重現，免費索票，邀請觀眾一同入場欣賞。記者陳苡葳／攝影

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