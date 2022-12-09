快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大千基金會碧英孝行獎邁入第九年 14名學生獲孝行楷模

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗農工學生江澄希（右）獲特別獎，由評審委員沈莒達教授頒獎。圖／大千慈善事業基金會提供
苗栗農工學生江澄希（右）獲特別獎，由評審委員沈莒達教授頒獎。圖／大千慈善事業基金會提供

大千慈善事業基金會今天上午表揚獲得「碧英孝行獎」的14名孝行楷模，並分享獲獎學生的孝行事蹟；基金會董事長徐千剛指出，大千辦孝行獎已邁入第9年，希望為社會帶來正面的力量，並鼓勵、提醒年輕學子孝順的重要性，讓社會能持續朝正向循環。

基金會指出，為推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」徵選，透過各級學校及苗栗家扶中心推薦並由評審委員評核，今年共表揚14名孝行楷模學生。

獲獎學生中，銅鑼鄉新隆國小的梁緣年紀雖小，卻能協助媽媽在小吃店的工作，不論打掃、備菜、招呼客人，樣樣都難不倒她，回到家中還會體貼的幫媽媽按摩搥背，並照顧年邁的爸爸；西湖國中推薦的黃毓芯因爸媽工作時間較晚，放學後她主動協助家務、準備晚餐，同時照顧兩個年幼的弟弟，在校也多次展現藝術領域天份，獲得師生好評。

三義高中的鄭晨翔在外祖父生病時，不僅以正面的態度協助老人家紓解低潮、失落的心，也用心照護外祖父的生活起居，假日時更主動外出打工賺錢，減輕家中經濟負擔。

苗栗農工推薦的江澄希從小與媽媽相依為命，為了體貼辛勞工作的媽媽，放學後他都會主動將家中事務完成，讓媽媽返家後可以好好休息，假日及寒暑假時也會北上打工，從事費力的水電工程等工作，雖然辛苦，但他一點都不在意，只希望能多照顧媽媽，不但願意吃苦、更懂得付出的心意，讓評審委員非常感動。

大千慈善事業基金會今天上午表揚獲得「碧英孝行獎」的14名孝行楷模，並分享獲獎學生的孝行事蹟。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會今天上午表揚獲得「碧英孝行獎」的14名孝行楷模，並分享獲獎學生的孝行事蹟。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會董事長徐千剛推動辦理碧英孝行獎，鼓勵學子發揚孝道，今年已邁入第9年。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會董事長徐千剛推動辦理碧英孝行獎，鼓勵學子發揚孝道，今年已邁入第9年。圖／大千慈善事業基金會提供

打工

延伸閱讀

聚焦永續創新，新創盛會「好食好事DEMO DAY」12/14登場

台北文創記憶中心「廣告超有市」開幕晚會

學術交流基金會蒞金植樹 盼提昇台灣中小學英語教育

飲食專班助抗癌 減重是首要課題

相關新聞

國民教育法修法 私中「小聯考」成焦點

國民教育法暌違六年大修，行政院版修法草案暴增卅九條，下周逐條審查。其中若學校違反常態編班規定，授權地方主管機關督導學校教...

北市高中職生創業提案 20隊秀創意

台北市教育局舉辦「實務閱讀與創業提案競賽活動」，經過激烈評選後，由開南高中以「速安Convenience GO!」奪第一...

台南女中105週年校慶 荷蘭美聲歌手獻唱祝福

台南女中今天舉辦105週年校慶暨運動會開幕典禮，台南市長黃偉哲出席致意，並邀請即將登台演出的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Ma...

汗水淚水交織超水準舞姿 雲林國中舞蹈班公演原舞重現

雲林國中舞蹈班今年縣賽奪得國中A團體乙組、丙組4項特優，成績最佳，明年2月將登國賽舞台為雲林爭光；歷經一番苦練得到的甜美...

大千基金會碧英孝行獎邁入第九年 14名學生獲孝行楷模

大千慈善事業基金會今天上午表揚獲得「碧英孝行獎」的14名孝行楷模，並分享獲獎學生的孝行事蹟；基金會董事長徐千剛指出，大千...

台東縣青少年發明競賽今登場 學生想像創意無限

台東縣府今天辦理「第八屆青少年創意發明競賽」，計有國小組22件、中學組43件，共計65件作品進入複賽，並邀請嘉義縣溪口國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。