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大千基金會碧英孝行獎邁入第九年 14名學生獲孝行楷模
大千慈善事業基金會今天上午表揚獲得「碧英孝行獎」的14名孝行楷模，並分享獲獎學生的孝行事蹟；基金會董事長徐千剛指出，大千辦孝行獎已邁入第9年，希望為社會帶來正面的力量，並鼓勵、提醒年輕學子孝順的重要性，讓社會能持續朝正向循環。
基金會指出，為推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」徵選，透過各級學校及苗栗家扶中心推薦並由評審委員評核，今年共表揚14名孝行楷模學生。
獲獎學生中，銅鑼鄉新隆國小的梁緣年紀雖小，卻能協助媽媽在小吃店的工作，不論打掃、備菜、招呼客人，樣樣都難不倒她，回到家中還會體貼的幫媽媽按摩搥背，並照顧年邁的爸爸；西湖國中推薦的黃毓芯因爸媽工作時間較晚，放學後她主動協助家務、準備晚餐，同時照顧兩個年幼的弟弟，在校也多次展現藝術領域天份，獲得師生好評。
三義高中的鄭晨翔在外祖父生病時，不僅以正面的態度協助老人家紓解低潮、失落的心，也用心照護外祖父的生活起居，假日時更主動外出打工賺錢，減輕家中經濟負擔。
苗栗農工推薦的江澄希從小與媽媽相依為命，為了體貼辛勞工作的媽媽，放學後他都會主動將家中事務完成，讓媽媽返家後可以好好休息，假日及寒暑假時也會北上打工，從事費力的水電工程等工作，雖然辛苦，但他一點都不在意，只希望能多照顧媽媽，不但願意吃苦、更懂得付出的心意，讓評審委員非常感動。
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