台東縣青少年發明競賽今登場 學生想像創意無限

台東縣府今天辦理「第八屆青少年創意發明競賽」，計有國小組22件、中學組43件，共計65件作品進入複賽，並邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等3校一起交流參展。發明種類非常豐富具創意。

副縣長王志輝說，縣府一直重視技藝教育，此次競賽除學習成果的展現，更要培養學生創新精神與創意思維，彼此分享交流學習成果，當面對未來迅速多變的世界，透過能夠讓自己具備工作能力、具有競爭力。

開幕式於上午9點在縣立豐田國中舉行，由王志輝主持。校方安排豐舞原韻合唱表演，呈現社團學習成果。另為增進縣市交流機會，也邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等參加此次創意發明競賽盛會。