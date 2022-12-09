慶祝台南女中105歲！荷蘭歌手馬丁賀肯斯獻唱

台南女中今天舉辦105周年校慶暨第65屆運動會開幕典禮，台南市長黃偉哲到場祝賀，更邀請荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯獻唱「Rose」及「You Raise Me Up」2首歌曲，現場學生反映熱烈並獻花，場面相當熱烈。

黃偉哲表示，祝福台南女中105歲生日快樂，他特別邀請自荷蘭馬丁賀肯斯來為大家獻唱，他也向師生預告，市府接下來有3場大型耶誕跨年活動，包括12月17日新營音樂會，12月24日和31日在市府西側廣場舉辦的耶誕跨年演唱會，歡迎大家一起參與，希望學生學習之餘也要適時放鬆。

馬丁賀肯斯說，很高興再次來到台灣，這裡人情很溫暖，就好像回到家的感覺。台南女中表示，今日活動也邀請「家族三代同堂南女人」一同回到母校共襄盛舉。

台南女中的前身為1917年「台灣總督府台南高等女學校」，在戰後1947年由「台灣省立台南第二女子中學」（南二女），和「台灣省立台南第一女子中學」（南一女）二校合併，成立「台灣省立台南女子中學」，簡稱「省南女」，至今許多老台南人仍習慣這樣稱呼。