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台南13校以賽代訓 環國盃國小硬式棒球錦標賽今開打

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
第2屆環國盃國小硬式棒球錦標賽即日起一連3天在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。圖／台南市體育局提供
第2屆環國盃國小硬式棒球錦標賽即日起一連3天在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。圖／台南市體育局提供

第2屆環國盃國小硬式棒球錦標賽即日起一連3天在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打，13間學校以賽代訓，期望爭取佳績，台南市副市長戴謙表示，棒球一直是台南體育的重點發展項目，市府除了積極耕耘基層棒球運動，挹注資源培育棒球人才，也致力完善棒球基礎硬體設備，提供球隊良好的訓練環境。

戴謙指出，市府推動基層棒球運動，有賴企業的資源支持與良性互動，感謝環國建設開發有限公司董事長陳國雄對台南市基層少棒的支持及回饋，不僅給予台南市少棒13間學校一個以賽代訓的實戰交流平台，讓球員在棒球技術水準獲得正面成長之外，更提供賽事冠軍8萬元、亞軍6萬元、季軍5萬元等優渥獎金，讓球隊充實訓練器材或購買營養補給品，以實際行動回饋給基層棒球隊。

體育局長陳良乾表示，本屆環國盃國小硬式棒球錦標賽參賽隊伍，包括公園國小、文元國小、永信國小、白河國小、立人國小、安慶國小、協進國小、省躬國小、崇學國小、善化國小、新進國小、億載國小、歸南國小等13間學校，期許各校棒球小將互相切磋球技，提升自我技術，大展球隊實力。比賽9日到11日於亞太國際棒球訓練中心主、副球場舉行，開放民眾到場為選手加油打氣。

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