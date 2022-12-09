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虎頭埤「2023鴻兔大展」兒童寫生比賽今起開放報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤舉辦「2023鴻兔大展」兒童寫生比賽，今起開放報名。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤舉辦「2023鴻兔大展」兒童寫生比賽，今起開放報名。記者周宗禎／翻攝

虎頭埤風景區今天宣布12月31日與台南市美術學會舉辦「2023鴻兔大展－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」，分國小高、中、低年級及幼稚園4組採預約報名，當天上午8點半至11點半到場作畫，收件後立即評審，各組取1-3名及佳作10名分別頒發獎狀、獎金。參賽者免費入園，陪同家屬半價入園。

市長黃偉哲表示，虎頭埤寫生比賽這次第四屆，希望學童從小體會藝術多樣特質，感受台南在地之美，增進親子互動相處時光，推銷虎頭埤山光水色，特別是今年附近多了8億元打造「全台最美菜市場」的新化果菜市場，更值得元旦連假造訪。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，台南向中央爭取超過1.2億元前瞻經費改建的「全齡式地景遊憩場」已完成，拆除湖岸老舊滑水道，採減量設計增加自然空間節能減碳，美麗湖畔風光加上鮮豔的環境顏色深受親子歡迎，成為觀光新亮點。

寫生比賽報名網址：https://www.beclass.com/rid=2748cc3637dc98801e9b

虎頭埤舉辦「2023鴻兔大展」兒童寫生比賽，今起開放報名。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤舉辦「2023鴻兔大展」兒童寫生比賽，今起開放報名。記者周宗禎／翻攝

虎頭埤 元旦連假 台南

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