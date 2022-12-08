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雙閱讀時代的來臨——丹鳳高中以書會友、「讀」領風騷

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
丹鳳高中透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，攜手七所學校，從今年起規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞。圖／宋怡慧主任提供
丹鳳高中透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，攜手七所學校，從今年起規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞。圖／宋怡慧主任提供

丹鳳高中在新北市教育局創新教育加速器計畫的挹注下，透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，與清水高中、永平高中、光復高中、竹圍高中、三多國中、福和國中、溪崑國中等七所學校，從今年開始規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞，提供新北學子「以文會友」線上讀寫分享模式，並於12月8日下午兩點辦理在瀚海樓二樓大、小作家論壇暨寫作大賞頒獎會。

曾慧媚校長說：「閱讀是輸入，寫作是輸出。透過選書師平台，八校學生可以以文會友的形式，和文青夥伴跨越時空限制，從書中的智慧體驗作家生命的精粹，感受作家提燈的燦光。」

吳佳珊科長說：「新課綱時代能透過『D-I-BOOK』選書平台，記錄自己的閱讀歷程，打造終生學習的能力，這是教育局最樂見的跨域合作新趨勢。」

本次評審作品有3360件，從初選、複選、決選，選出前三名、佳作、入選等三級小作家共16名，透過「D-I-BOOK」選書師平台，八校學生可以在平台上和文青夥伴突破時空的限制，將書中體驗的智慧與精粹，進行線上心得的分享，成果斐然。

「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞，於今（8日）下午兩點辦理在瀚海樓二樓大、小作家論壇暨寫作大賞頒獎會。圖／宋怡慧主任提供
「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞，於今（8日）下午兩點辦理在瀚海樓二樓大、小作家論壇暨寫作大賞頒獎會。圖／宋怡慧主任提供
「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞，於今（8日）下午兩點辦理在瀚海樓二樓大、小作家論壇暨寫作大賞頒獎會。圖／宋怡慧主任提供
「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞，於今（8日）下午兩點辦理在瀚海樓二樓大、小作家論壇暨寫作大賞頒獎會。圖／宋怡慧主任提供

這次寫作大賞得獎學生前三名為：第一名丹鳳高中趙羿婷閱讀書目《蟲洞書簡》、第二名清水高中殷詠晴閱讀書目《原子時間》、第三名永平高中倪岑希閱讀書目《告訴我，你是怎麼死的》，擔任決選閱推人北興國中輔導主任陳茂松說：「第一名的得主是丹鳳高中趙羿婷，作者把書中所得的觀點與生活所見進行反思，人生疑惑透過閱讀而得到仿若有光的驚喜。」

計畫執行者宋怡慧主任說：「D-I-BOOK選書師系統融入智慧選書機制中，將增置寫作平台、說書平台，並與讓科技與遊戲元素融入閱讀教學與圖書館教育中，協助學生完成一份屬於自己完整適性的閱寫學習歷程。」

計畫執行者宋怡慧主任。圖／宋怡慧主任提供
計畫執行者宋怡慧主任。圖／宋怡慧主任提供

此次，八校在「D-I-BOOK」選書師系統書評數量組、星星人氣組等各十位得獎學生給予2000~500元不等的購書基金，鼓勵八校學生繼續投入閱寫行列，未來深耕台灣寫作園圃。龍顏基金會執行長顏薰齡提供5000元圖書禮券，鼓勵推廣閱讀寫作的師生，合作單位金石堂網路書店更期待透過「D-I-BOOK」選書師系統打造更多的未來新銳作家，日後也樂於贊助八校閱寫活動的獎勵經費。

丹鳳高中透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，攜手七所學校，從今年起規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞。圖／宋怡慧主任提供
丹鳳高中透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，攜手七所學校，從今年起規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞。圖／宋怡慧主任提供

丹鳳高中透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，攜手七所學校，從今年起規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞。圖／宋怡慧主任提供
丹鳳高中透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，攜手七所學校，從今年起規劃「D-I-BOOK」選書師系統推廣活動與八校寫作大賞。圖／宋怡慧主任提供

這次活動最吸睛的地方是大小作家的論壇，活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師分享自己的命定之書、以及創作、編輯、閱讀的歷程，提供目前出版與閱寫的現況，接著，進行小小作家的論壇會，讓大小作家能透過論壇形式進行對話與交流，展現丹鳳閱讀在移動時代推廣閱讀的創意與實力，同步帶動跨校閱讀思考、思考閱讀的新潮流！

活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師（中）、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供
活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師（中）、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供

活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德（右前）、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供
活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德（右前）、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供

活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威（右前）、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供
活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威（右前）、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供

活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師（右前）、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供
活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師（右前）、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供

活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan（中前）讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供
活動邀請八校大使知名作家歐陽立中老師、暢銷作家楊斯棓醫師、閱讀人創辦人鄭俊德、聯合文學總編輯王聰威、RBR-Ryan（中前）讀書房版主等五位大師。圖／宋怡慧主任提供

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