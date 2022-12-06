新北光仁中學年度音樂會12/9登場 歡迎各界參加

新北市光仁中學音樂班年度音樂會將於12月9日晚間在校內懷仁館登場，今年音樂會以「當初綻遇見精湛」為主題，除嘉勉兩位國中部學生初次參賽就得到校內音樂班協奏曲比賽特優，同時展現「新北創新教育加速器計畫」挹注經費的成效，讓學生有更優質的展演空間。

光仁中學音樂班歷史悠久，參加校內外展演和比賽也累積相當的成績，近期，在「新北創新教育加速器計畫」協助下，音樂班學生不僅提升古典音樂技巧，也學到數位音樂、音樂劇的編、導、演，以及劇場技術等跨領域的能力，校方也將使用了半世紀的表演教室，改裝成新北市藝術教育中心空間，為創新藝術教育提供助力。

此次年度音樂會集結六個樂團演出，由打擊樂團拉開序幕，緊接著絲竹、管弦、管樂、爵士等樂團、美聲重唱團接續登場。此外，今年在音樂班協奏曲比賽獲選特優的國一陳舒靖、國二小宮祥平，將與管弦樂團協奏演出。

光仁中學校長陳盈盈表示，音樂班設立邁入第56個年頭，培育無數音樂人才，歡迎所有愛樂人士來參與年度音樂會，分享光仁音樂班優異的學習成果。